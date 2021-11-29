Нова пошта впроваджує роботів для сортування посилок

Нова пошта активно застосовує роботів на своїх сортувальних терміналах. Наразі роботизовано зони вантажних та дрібних відправлень на 20 сортувальних центрах і до кінця року вони з’являться ще на 10 об’єктах.





В залежності від ваги посилки компанія використовує різні види роботів. На зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовується робот-train, який складається з двох секцій. Це власна розробка Нової пошти та українського виробника SBR, аналогів якій немає в Україні. Працівник викладає посилку на робота, який відвозить її до сканеру та переміщує у бокс, який відповідає за певний географічний напрямок. Працюють роботи на спеціальній платформі із монорельсою, яка одночасно служить їх зарядкою. Використання таких роботів дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок у 2 рази. Наразі працюють 272 таких робота.

Для сортування відправлень до 30 кг використовуються роботи-піруети української компанії Deus Robots. Таку назву вони отримали оскільки можуть обертатися навколо своєї осі. Зі стрічки вивантаження посилка потрапляє на робота. Далі він під’їжджає для сканування посилки і потім викладає її на роликовий конвеєр, з якого відправлення потрапляє безпосередньо в спеціальну сумку для доставки. Завдяки їх спритності, такі роботи можуть працювати на різних ділянках сортування.

Окрім того, Нова пошта продовжує покращувати роботизацію вантажних терміналів. У листопаді у Дніпрі відкрився термінал із повністю роботизованою зоною вантажних відправлень. 50 робовізків, виробництва SBR, переміщують вантажі всередині терміналу із зони вивантаження у зону завантаження. Вони пересуваються по магнітній стрічці та можуть перевозити одночасно на собі до 300 кг і ще 1000 кг тягнути за собою. За добу такі робовізки здатні перевезти до 5 000 вантажів, що підвищує продуктивність терміналу на 30%. Загалом компанія використовує на різних вантажних терміналах вже 180 робовізків.

«При збільшенні обсягів відправлень у Новій пошті, ми прагнемо залишатися найшвидшою доставкою в Україні та створити гнучку систему нарощування потужності сортування з використанням роботів. Роботизація сортувальних терміналів дозволяє збільшувати продуктивність без додаткових навантажень на співробітників. Крім того, автоматизуючи процеси, ми досягаємо більшої точності у сортуванні посилок, адже зменшення впливу людського фактору дозволяє уникати можливих помилок», – говорить Олексій Тараненко, директор з розвитку Нової пошти.

Роботи вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбіра, Ковеля, Стоянки. У планах компанії – створити повністю роботизований сортувальний центр.