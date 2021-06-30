Hardnews

Останній iPhone ганебно провалив тести на автономність

У рейтингу DxOMark гаджет зайняв третє місце з кінця, пропрацювавши на одному заряді всього 59 годин.

30.06.2021
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iPhone 12 mini

Незалежна лабораторія DxOMark, відома в першу чергу своїми тестами фотоможливостей смартфонів, з недавніх пір також взялася і за акумулятори гаджетів. На цей раз на тест експертам попався молодший «яблучний» флагманський смартфон останнього покоління – iPhone 12 mini.


Крихітний за мірками класу 5,4-дюймовий екран ніяк не допоміг апарату в даних тестах, які iPhone 12 mini з тріском провалив, посівши третє місце з кінця. Смартфон зумів протриматися на одному заряді всього 59 годин. Для порівняння, лідер рейтингу, Samsung Galaxy M51, здатний пропрацювати 88 годин.

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Далеко не радує і час зарядки «яблучного» апарату. Його малюсінькому акумулятора ємністю 2227 мАг потрібно на поповнення до 80% 52 хвилини, а на повну зарядку йде 1 година 44 хвилини. Samsung Galaxy M51 має гігантський акумулятор в 7000 мАг і при цьому заряджається трохи повільніше – за 1 годину 23 хвилини до 80% і за 2 години 25 хвилини до 100%.

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30.06.2021
1 хвилина на прочитання

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