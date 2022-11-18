Ракети з імітацією ядерного заряду — нова зброя, яку застосувала РФ

17 листопада РФ завдала масованого ракетного обстрілу по Україні. Цього разу вдалося встановити, що ворог використав снаряд з імітацією ядерного заряду. Можливо, це було зроблено для того, щоб перенавантажити українське ППО.

Відомо, що РФ використовує ракети Х-55 без бойової частини. Замість боєголовки в них встановлено імітатор ядерного заряду. Х-55 це модифіковані ракети Х-555. Залишки збитої ракети над Києвом вдалося зафіксувати на фото. Експерти вже почали вивчати останки зброї.

Очевидно, що запаси крилатих ракет у країни-терориста вичерпуються. Поповнити їх на 100% нереально. Чим менше РФ має у своєму арсеналі таких ракет, тим ефективнішим стають системи ППО України.

При запуску 100 ракет, ППО успішно збиває 85, на жаль інші 15 долітають до своїх цілей. Щоб покращити результати атак, Росія почала використовувати ракети з макетами ядерного заряду. Багато їх не потрібно, але й декількох за один обстріл вистачить, щоб перенавантажити системи ППО.

Це доказ того, що запаси крилатих ракет у Росії майже вичерпалися. На жаль ворог може виготовляти їх і продовжить це робити. Щоправда, обсяги стануть набагато меншими.

Також Росія може застосувати ядерну зброю малого радіуса дії. Оскільки успіхів на фронті агресор не має, поступово відходить з окупованих територій, то цілком ймовірно, що буде розіграно «ядерний сценарій».

Експерти сходяться на думці, що ракетні обстріли РФ застосовує, щоб спонукати Україну до переговорів. Наближається зима і країна терорист намагається заморозити конфлікт. Боєздатну армію знищено, мобілізовані, мов гарматне м’ясо, гинуть на фронті. До того ж зброя закінчується. Росія не може визнати поразку, тому поводить себе, як справжній терорист.