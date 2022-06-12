Привабливий бюджетний Realme V20 представлено офіційно: чим приємно здивує новинка?

Щойно в Китаї було презентовано недорогий смартфон від Realme – бренду, що демонструє неабияке зростання популярності останніми роками. Новинка зацікавить шанувальників доступних сучасних смартфонів, орієнтованих на виконання повсякденних завдань на кшталт серфінгу в мережі, месенджерів, відтворення контенту та простеньких ігор.





Судячи з дизайну новинки, розробники надихались продуктами бренду Apple – на це вказують агресивні бокові грані та масивний модуль камер. Пристрій надійде в продаж у двох варіаціях кольорів: чорному та перламутрово-блакитному.

В якості центрального процесора використано чіпсет MediaTek Dimensity 700, тож потужність новинки в порівнянні з конкурентами не викликає сумніву. 8 ядер процесора та 7-нм техпроцес забезпечать баланс продуктивності та енергоефективності смартфонові.

Для реалізації багатозадачності виробник передбачив 4 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання контенту покупцеві буде доступний простір у 128 ГБ, тож дефіциту пам’яті він не відчує. Безумовно, підтримка мережі п’ятого покоління також реалізована. Realme V20 додатково оснащено мініджеком, сканером відбитку пальця та портом USB-C.

Дисплей з технологією IPS отримав роздільну здатність HD+ – це зменшує навантаження на батарею і процесор телефону, проте забезпечує досить чітку картинку. Фотоможливості смартфона спираються на 13-мегапиксельний головний сенсор та допоміжний об’єктив з роздільною здатністю в 0,3 мегапікселя. Селфі камера отримає роздільну здатність у 5 Мп.

За автономність смартфона відповідає акумулятор з ємністю в 5000 мАг, швидка зарядка базового рівня працює з потужністю в 10 Ват. Враховуючи енергоефективність процесора та дисплея, можна розраховувати на довготривалу роботу пристрою без підключення до живлення.

Смартфони серії V у Realme зазвичай націлені на внутрішній ринок, проте на міжнародному він скоріш за все буде доступний з індексом C, яким виробник позначає свої бюджетні пристрої для глобального продажу. Оголошена на презентації вартість Realme V20 становить приблизно 149 доларів.