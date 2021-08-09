Hardnews

З’явився список найпотужніших Android-смартфонів: Xiaomi знову топ

09.08.2021
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Ось уже котрий рік компанії, що випускають смартфони, активно борються одна з однною на просторах бенчмарка AnTuTu. Творці останнього щомісяця випускають рейтинг з актуальних станом справ, і днями вони викотили топ найпотужніших телефонів за підсумками липня.


Серед флагманів впевнено лідирує ігровий Xiaomi Black Shark 4 Pro, який заробив 854 439 балів. Друге місце дісталося ZTE Nubia Red Magic 6 Pro з 831 163 очками, а на нижній сходинці п’єдесталу опинився OnePlus 9 Pro, який набрав в AnTuTu 822 338 балів.

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Цілком топ найпотужніших Android-флагманів виглядає так:

  1. Xiaomi Black Shark 4 Pro
  2. ZTE Nubia Red Magic 6 Pro
  3. OnePlus 9 Pro
  4. Oppo Find X3 Pro
  5. Realme GT
  6. OnePlus 9
  7. Vivo X60 Pro +
  8. Vivo iQOO 7
  9. Meizu 18
  10. Xiaomi Mi 11 Ultra

Цікаво, що абсолютно всі моделі, які опинилися в десятці, побудовані на базі Snapdragon 888. Зараз це найпотужніший процесор для Android-смартфонів, але в серпні Qualcomm повинна представити Snadragon 888+ з поліпшеним графічним прискорювачем, так що незабаром стан справ повинен змінитися.

Також AnTuTu показав список найбільш продуктивних смартфонів з середнього цінового сегмента. На верхівці топа другий місяць поспіль сидить Xiaomi Mi 11 Lite з результатом 531 960 балів і процесором Snapdragon 780G. Компанію в трійці лідерів йому склали Honor 50 Pro і Honor 50, які побудовані на базі чіпа Snapdragon 778G.

ТОП-10 потужних середняків за версією AnTuTu:

  1. Xiaomi Mi 11 Lite
  2. Honor 50 Pro
  3. Honor 50
  4. Oppo Reno6 5G
  5. Redmi 10X 5G
  6. Realme Q3 Pro
  7. Oppo K9 5G
  8. Vivo iQOO Z3
  9. Huawei Nova 8 Pro
  10. Huawei Nova 8

У средньобюджетному сегменті домінування Snapdragon вже не так очевидно – тільки 6 девайсів з топа оснащені чіпами від компанії Qualcomm.

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09.08.2021
1 хвилина на прочитання

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