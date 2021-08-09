З’явився список найпотужніших Android-смартфонів: Xiaomi знову топ

Ось уже котрий рік компанії, що випускають смартфони, активно борються одна з однною на просторах бенчмарка AnTuTu. Творці останнього щомісяця випускають рейтинг з актуальних станом справ, і днями вони викотили топ найпотужніших телефонів за підсумками липня.





Серед флагманів впевнено лідирує ігровий Xiaomi Black Shark 4 Pro, який заробив 854 439 балів. Друге місце дісталося ZTE Nubia Red Magic 6 Pro з 831 163 очками, а на нижній сходинці п’єдесталу опинився OnePlus 9 Pro, який набрав в AnTuTu 822 338 балів.

Цілком топ найпотужніших Android-флагманів виглядає так:

Xiaomi Black Shark 4 Pro ZTE Nubia Red Magic 6 Pro OnePlus 9 Pro Oppo Find X3 Pro Realme GT OnePlus 9 Vivo X60 Pro + Vivo iQOO 7 Meizu 18 Xiaomi Mi 11 Ultra

Цікаво, що абсолютно всі моделі, які опинилися в десятці, побудовані на базі Snapdragon 888. Зараз це найпотужніший процесор для Android-смартфонів, але в серпні Qualcomm повинна представити Snadragon 888+ з поліпшеним графічним прискорювачем, так що незабаром стан справ повинен змінитися.

Також AnTuTu показав список найбільш продуктивних смартфонів з середнього цінового сегмента. На верхівці топа другий місяць поспіль сидить Xiaomi Mi 11 Lite з результатом 531 960 балів і процесором Snapdragon 780G. Компанію в трійці лідерів йому склали Honor 50 Pro і Honor 50, які побудовані на базі чіпа Snapdragon 778G.

ТОП-10 потужних середняків за версією AnTuTu:

Xiaomi Mi 11 Lite Honor 50 Pro Honor 50 Oppo Reno6 5G Redmi 10X 5G Realme Q3 Pro Oppo K9 5G Vivo iQOO Z3 Huawei Nova 8 Pro Huawei Nova 8

У средньобюджетному сегменті домінування Snapdragon вже не так очевидно – тільки 6 девайсів з топа оснащені чіпами від компанії Qualcomm.