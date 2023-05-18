Так виглядає Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – на екрані все ще є «чубчик»

Ходять чутки, що 26 липня Samsung випустить смартфони Galaxy Z Flip 5 та Z Fold 5, а разом із ними корейці представлять нові топові планшети – Galaxy Tab S9.

У лінійку повинні увійти одразу три моделі: базовий Tab S9, Tab S9+ та преміальний Tab S9 Ultra, на дизайн якого пропонує подивитися відомий інсайдер OnLeaks. Він опублікував рендери топового пристрою, що базуються на CAD-моделюванні.

Серйозних змін не очікується. Tab S9 Ultra отримає аналогічний попереднику корпус з алюмінію з магнітним тримачем для стілус S-Pen, і 14.6-дюймовий AMOLED дисплей з невеликими рамками, у верхній частині якого зроблений виріз для фронтальної камери. Єдина візуальна відмінність – це два окремі об’єктиви камери, які в минулому поколінні розміщувалися в єдиному блоці.

Відповідно до витоків, розміри Tab S9 Ultra становитимуть 326.4 х 208.6 х 5.5 міліметрів, а вага – 737 грамів. Планшет повинен отримати водонепроникність IP68 і акумулятор ємністю 11200 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт.

Вся лінійка Tab S9 буде побудована на новітньому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, і пропонуватиметься в конфігураціях з 8/12/16 ГБ оперативної пам’яті, і 128/256/512 ГБ постійної пам’яті. Інсайдери кажуть, що найбюджетніша версія на 8/128 ГБ отримає сховище UFS 3.1, а інші оснастять швидшою пам’яттю UFS 4.0.

В цілому планшети Samsung стають все більш схожими на флагманські смартфони бренду – вони постійно змінюються на краще, але відбувається це досить повільно, щоб їх варто купувати частіше, ніж раз на два роки. Більше емоцій може викликати прем’єра гнучкого планшета Galaxy Z Tab — складно сказати, чи покажуть його цього року, але про новинку з гнучким екраном можна почути всі чаші.