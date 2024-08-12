І вашим і нашим: китайці випустили планшет з двома ОС – Android 13 та Windows 11

Lenovo, китайський технологічний гігант, представив гібридний планшет ThinkBook Plus Gen5 Hybrid – універсальний пристрій, який підтримує операційні системи Windows та Android.

У режимі планшета він працює на Android 13, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам’яті. Планшет оснащений 14-дюймовим 2.8K OLED сенсорним екраном, 13-мегапіксельною тильною камерою та 5-мегапіксельною фронтальною камерою.

При підключенні до спеціалізованої клавіатури, яка функціонує як окремий комп’ютер, пристрій переходить на Windows 11. У цьому режимі він оснащений 16-ядерним процесором Intel Core Ultra 7 155H з тактовою частотою до 4,8 ГГц та інтегрованою графікою Intel Arc. Конфігурація ПК включає 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 1 ТБ.

Однак інтеграція між двома операційними системами обмежена, що вимагає від користувачів окремого входу в кожну з них. Для таких файлів, як фотографії, доступно 10 ГБ постійної пам’яті.

Гібридний ThinkBook Plus Gen5 Hybrid вже доступний у Китаї за ціною 2200 доларів США.