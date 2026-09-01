Новая автономная пусковая установка сможет запускать ракеты «Томагавк», «Пэтриот» и AIM

Армия США переходит к новому этапу программы Common Autonomous Multi-Domain Launcher, или CAML. Её цель — создать универсальную автономную пусковую платформу, способную использовать сразу несколько типов ракет, для которых сегодня требуются различные специализированные установки.

Проект вырос из экспериментальной программы Autonomous Multi-Domain Launcher, запущенной ещё в 2020 году. Сначала инженеры фактически роботизировали HIMARS, причём конструкцию машины не разрешалось сверлить или сваривать. Уже летом 2021 года прототип успешно совершил первый боевой пуск, а впоследствии превратился в полностью беспилотную платформу без традиционной кабины.

Теперь система получила название CAML и имеет две основные модификации.

От «Томагавк» до ракет «Пэтриот»

Тяжелый CAML-H создается на шасси весом около 15 тонн. Он должен запускать крылатые ракеты «Томагавк», а также зенитные перехватчики PAC-3 MSE комплекса «Пэтриот».

Более компактная модель CAML-M будет создана на базе семейства средних тактических грузовиков FMTV. Для неё предусмотрена совместимость с боеприпасами семейства MLRS, а также с системой IFPC, в которой могут применяться ракеты AIM-9X.

Таким образом, одна концепция должна охватывать сразу несколько задач — от нанесения ударов по наземным целям на большом расстоянии до противовоздушной и противоракетной обороны.

Особенностью CAML станет модульная конструкция. Ракеты будут размещаться на сменных паллетах, поэтому для перехода на другой тип вооружения не потребуется создавать отдельную машину. В бюджетных документах армии также упоминаются перспективные ракеты Blackbeard Ground Launch, которые в будущем должны быть совместимы с этой системой.

Пусковая установка сможет передвигаться без водителя

CAML задумана как автономная, но при необходимости управляемая человеком платформа. Среди режимов работы предусмотрены следование за головной машиной в колонне, самостоятельное движение по заданным точкам маршрута и ручное управление.

Еще одна необычная функция — автоматическая перезарядка ракет. Армия стремится сократить количество военнослужащих, которым приходится находиться непосредственно возле пусковой установки во время работы с боеприпасами.

На данный момент CAML ещё не является серийной системой. В августе 2026 года военные продолжали отбор решений для автономной платформы, системы управления и интеграции вооружения. Один из актуальных конкурсов касается машины, способной перевозить, запускать и перезаряжать ракетные паллеты массой до 36 000 фунтов, или примерно 16,3 тонны.

На эту программу уже запланированы значительные расходы: в бюджетных документах на 2027–2031 годы для CAML предусмотрено в общей сложности около 1,55 млрд долларов на разработку, изготовление прототипов, интеграцию программного обеспечения и испытания.

Если концепция сработает, армия получит не просто ещё одну ракетную установку, а универсальное роботизированное шасси, которое можно быстро переоборудовать под конкретную задачу.