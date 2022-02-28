Представлений народний бюджетник Poco X4 Pro

Перший день виставки MWC 2022 був урожайним і серед учасників заходу виявився суббренд Xiaomi — Poco. 28 лютого він представив довгоочікуваний Poco X4 Pro. Враховуючи, що попередні гаджети лінійки стали бестселерами, увага до моделі особлива.





Новинка помітно виділяється на тлі інших бюджетників своїм дизайном – у неї великий прямокутний блок основної камери, плоскі бічні грані, а серед кольорів присутній жовтий варіант – візитна картка сімейства Poco.

6.67-дюймовий екран, вперше в історії лінійки, виконаний за технологією AMOLED та має адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Роздільна здатність панелі – 2400 на 1080 пікселів, пікова яскравість – 1200 нит. Прямо як у флагманів. Матриця прикрита склом Gorilla Glass 5.

Щоб зберегти доступний цінник після покращення екрану, виробник оснастив новинку процесором Snapdragon 695 5G. Це однозначний даунгрейд у порівнянні зі Snapdragon 860, яким оснащується Poco X3 Pro. Наші слова підтверджує різниця у синтетичному тесті AnTuTu – 402 тис. проти 560 тис. балів на користь “трійки”. Доповнюється процесор 6/8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128/256 ГБ постійної пам’яті UFS 2.2.

Крім того, новинка пропонує акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою 67-ватної швидкої зарядки та відповідним адаптером у комплекті. З ним на повний цикл зарядки має йти близько 40 хвилин. На задній стороні Poco X4 Pro розміщена квадрокамера на 108 МП +8 МП (ширик) + 2 МП (макрофото) +2 МП (датчик глибини). Спереду встановлений 16-мегапіксельний селфі-модуль.

З іншого устаткування у гаджета є стереодинаміки Hi-Res Audio, NFC, бічний сканер відбитків пальців, ІЧ-порт та мініджек. З коробки він працює під керуванням Android 11 у фірмовому інтерфейсі MIUI 13.

Ціна Poco X4 Pro 5G

На заході Xiaomi розкрили і вартість пристрою:

Poco X4 Pro 6/128 ГБ – 299 євро ;

Poco X4 Pro 6/128 ГБ – 349 євро .

Про терміни початку продажів смартфона китайці не повідомили, але очевидно, що на полицях магазинів він почне з’являтися вже незабаром.

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