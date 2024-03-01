Samsung Galaxy S24 FE майже не поступатиметься базовому флагману

У мережі з’явилися неофіційні технічні подробиці про майбутню “фанатську” версію смартфона Samsung Galaxy S24. Інсайдер під ніком oreXda опублікував у соцмережі X ключові характеристики гаджета – і якщо вірити зазначеним параметрам, той практично не поступатиметься оригінальній моделі.

За даними джерела, смартфон отримає 6,1-дюймовий AMOLED-екран, 12 ГБ ОЗП і накопичувач на 128 або 256 ГБ залежно від конфігурації. За автономність майбутньої новинки відповідатиме акумулятор ємністю 4500 мАг (проти 4000 мАг у Galaxy S24).

Портал 91mobiles також приписує FE-версії гаджета процесор Exynos 2400 або Snapdragon 8 Gen 3 залежно від регіону продажів, за аналогією з базовою моделлю. Іншої технічної інформації про пристрій поки немає. З чуток, для зниження собівартості компанія може урізати можливості камери і дисплея майбутньої новинки.

Ціна і дата презентації Galaxy S24 FE невідомі. Не виключено, що смартфон покажуть у жовтні поточного року – того ж місяця 2023-го був представлений Galaxy S23 FE.