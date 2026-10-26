vivo представила смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч: Y600 удивил автономностью и ценой

Компания vivo официально представила смартфон Y600, оснащённый аккумулятором огромной ёмкости и AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Новинка также связана с рекордом Гиннеса.

Главной особенностью vivo Y600 стала батарея BlueVolt емкостью 10 000 мАч. Производитель связывает новинку с испытанием, в ходе которого смартфон обеспечивал непрерывную онлайн-трансляцию в течение 32 часов и 37 минут без подзарядки. Этот результат попал в Книгу рекордов Гиннеса, хотя в международном сообщении компании рекордное устройство фигурирует под названием vivo V80 Lite.

Несмотря на емкий аккумулятор, производителю удалось сохранить относительно компактный корпус. Толщина устройства составляет всего 8,59 мм, а вес — 224 грамма. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт, а также может заряжать другие устройства через порт USB Type-C.

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Характеристики и цена vivo Y600

Новинка оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR. Экран способен отображать более миллиарда оттенков, а максимальная яркость в режиме повышенной яркости достигает 2000 нит.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300e, изготовленный по 6-нм технологии. Покупателям будут предложены версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

Для съемки предусмотрена основная камера на 50 Мп с автофокусом, а фронтальная камера оснащена сенсором на 8 Мп. Среди дополнительных возможностей — поддержка 5G, NFC, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и оптический сканер отпечатков пальцев под экраном. Корпус также имеет защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

На китайском рынке vivo Y600 доступен в чёрном, синем и золотистом цветах. Стоимость зависит от конфигурации памяти:

6/128 ГБ — 1999 юаней (примерно 13 500 грн);

8/128 ГБ — 2099 юаней (около 14 200 грн);

6/256 ГБ — 2199 юаней (около 14 900 грн);

8/256 ГБ — 2499 юаней (примерно 16 900 грн).

Предварительные заказы в Китае уже открыты, а полноценные продажи начнутся 30 октября 2026 года. О возможном появлении vivo Y600 на украинском рынке производитель пока не сообщал.