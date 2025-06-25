Топовий смартфон OPPO Reno14 Pro став доступний глобально

Новинка базується на чіпі MediaTek Dimensity 8450, який працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Ємність накопичувача 512 ГБ. Батарея на 6200 мА*год підтримує 80-ватну дротову зарядку SuperVOOC.

Дисплей 10-бітний 6,83-дюймовий типу AMOLED з роздільною здатністю 2800 на 1272 пікселі, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 1200 ніт і 100-відсотковим покриттям DCI-P3. Захищає екран скло Corning Gorilla Glass 7i. Тильна камера з трьома датчиками по 50 Мп. Фронтальна також на 50 Мп.

Передбачено максимальний для такого типу пристроїв захист від пилу і води IP68/IP69. В якості операційної системи використовується Android 15 з оболонкою ColorOS 15.

Ціна — $815.