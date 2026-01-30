Xiaomi представила Redmi Buds 8 Pro: флагманський звук за ціною чохла

Разом із новими смартфонами компанія Xiaomi презентувала топові навушники Redmi Buds 8 Pro. Головною особливістю моделі стало поєднання преміальних аудіохарактеристик із доступною ціною. Новинка отримала коаксіальну потрійну систему драйверів: 11-мм титановий випромінювач відповідає за баси та середні частоти, а два 6,7-мм керамічні п’єзоелектричні драйвери — за високі.

Технічні особливості: Для максимальної якості звуку інженери використали два незалежних ЦАП (цифро-аналогових перетворювачі) та кросовер для роздільного управління частотами. Навушники мають сертифікацію Hi-Res Wireless Audio та підтримують сучасні кодеки MIHC і LHDC-V5. Система активного шумозаглушення (ANC) ефективно прибирає звуки до 55 дБ, адаптуючись до умов 32 000 разів на секунду. Також реалізовано просторове аудіо з відстеженням рухів голови та підтримкою Dolby Audio.

Автономність та фішки:

Час роботи: до 8,5 годин на одному заряді (до 35 годин із кейсом).

до 8,5 годин на одному заряді (до 35 годин із кейсом). Швидка зарядка: 5 хвилин у кейсі забезпечують 2 години прослуховування.

5 хвилин у кейсі забезпечують 2 години прослуховування. Функціонал: управління свайпами з тактильним відгуком, підключення до двох пристроїв одночасно, режим караоке та інтеграція з HyperOS.

Ціна новинки в Китаї становить 399 юанів (близько $57). Про терміни появи на глобальному ринку поки не повідомляється.