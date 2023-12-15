Екс-дівчина Ілона Маска випустила серію іграшок зі штучним інтелектом

Колишня дівчина Ілона Маска, співачка Grimes спільно зі стартапом Curio анонсували перші інтерактивні іграшки зі штучним інтелектом на базі технологій OpenAI.

До лінійки увійшли три персонажі: Габбо, Грем і Грок. Усі вони являють собою “унікальні особистості”. Іграшки вміють нескінченно довго підтримувати розмову з дитиною на будь-які теми.

Творці впевнені, що такі іграшки “відірвуть” дітей від екранів смартфонів і комп’ютерів. Усередині інноваційних девайсів розташований процесор із виходом у “хмару”, акумулятор, а також мікрофон і динамік. Спеціально розроблена операційна система CuriOS забезпечує максимальну конфіденційність і безпеку всіх даних. Зрозуміло, іграшки потрібно підключити до Wi-Fi, щоб вони працювали.

Батьки зможуть отримати розшифровку всіх діалогів іграшки з дитиною, а також встановити заборони на певні слова або теми. Усе це можна зробити із застосунку.

Цікаво, що одна з іграшок отримала таку ж назву Grok, як у чат-бота xAI, який належить Ілону Маску.

Поки що такі іграшки доступні обмеженим тиражем за ціною $99. Перші покупці отримають свої замовлення на початку 2024 року.