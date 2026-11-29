Одним из главных нововведений Samsung Galaxy S26 Ultra стал экран Privacy Display, который скрывает содержимое от посторонних глаз. Xiaomi попыталась повторить эту функцию в Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, но, по результатам теста Tom’s Guide, реализация получилась заметно хуже, чем у Samsung.

Как и у Samsung, защитный режим у Xiaomi включается и выключается в настройках. Xiaomi обещает гибкие параметры приватности, которые работают для уведомлений, плавающих окон и режима разделенного экрана. Назвать функцию совсем бесполезной нельзя: после активации на тестовом Xiaomi 18 Pro Max разница действительно заметна. Однако эффективность защиты далека от ожидаемой.

Если смотреть на дисплей под углом, он становится лишь немного тусклее, а содержимое при этом легко прочитать, чего быть не должно. К тому же у Galaxy S26 Ultra экран затемняется под любым углом обзора. У Xiaomi защита работает только тогда, когда смотреть на экран сбоку, а снизу и сверху эффекта нет вообще.

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Под углом экран Xiaomi 18 Pro Max с включенным Privacy Display лишь немного тускнеет. Фото: Tom’s Guide

В итоге складывается впечатление, что Privacy Display добавили в линейку Xiaomi 18 Pro в спешке, ради маркетинга. «Похоже, что эту функцию в спешке добавили в серию Xiaomi 18 Pro. К сожалению, складывается впечатление, что разработчики забыли о самом важном, когда добавляете что-то в новый смартфон, — убедиться, что это действительно работает», — пишет Tom’s Guide.

Отдельно Xiaomi предлагает функцию Privacy Notice. Она с помощью фронтальной камеры, постоянно распознающей владельца, определяет, когда кто-то другой заглядывает в экран, и предупреждает об этом через HyperIsland или вибрацией. Сам дисплей имеет сертификат TÜV Rheinland за эффективную защиту от подглядывания.

Privacy Notice предупреждает, когда кто-то заглядывает в экран смартфона. Изображение: Xiaomi

Реализация Samsung тоже неидеальна, и жалоб от пользователей хватает. Однако в Galaxy S26 Ultra функция по крайней мере работает так, как заявлено. Xiaomi же, судя по тесту, еще предстоит доработать свой защитный экран. Отметим, что Xiaomi 18 Pro Max официально продается в Украине по цене от 74 999 грн.

Напомним, ранее мы писали о 10 смартфонах, которые больше всего впечатлили в 2026 году. В подборку попали Xiaomi 18 Pro с задним экраном и двумя камерами по 200 Мп, а также Galaxy S26 Ultra с Privacy Display.