Американская компания AIRCO, ранее известная как Air Company, хочет производить авиационное топливо и дизель из углекислого газа и водорода прямо там, где они нужны, без крупных нефтеперерабатывающих заводов. Энергию для такой «полевой рафинерии» должен давать малый модульный ядерный реактор. Однако эксперты относятся к этим планам скептически.

Компания расположена в Нью-Бриттене, штат Пенсильвания, и разрабатывает модульную систему MAD Fuel System. Основой является компактный химический реактор, размещенный в стандартном контейнере, который можно перевозить, в том числе и военными самолетами. Водород для процесса получают электролизом воды на месте, а углекислый газ — с установки улавливания CO₂. Непрерывную энергию для электролиза и улавливания углерода должен обеспечивать малый модульный реактор (SMR), хотя сама система может работать и от солнечных и ветровых электростанций или обычной сети.

На выходе установка выдает синтетические аналоги авиакеросина Jet A-1 и дизельного топлива, которые не требуют никаких изменений в двигателях или инфраструктуре. Главная идея заключается в том, чтобы производить топливо децентрализованно, рядом с местом использования, и не зависеть от длинных цепочек поставок. Для военных это означает меньше топливных колонн и складов, которые можно атаковать.

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AIRCO хочет производить синтетический аналог авиакеросина Jet A-1, который не требует изменений в двигателях

Разработку поддерживает AFWERX, инновационное подразделение Военно-воздушных сил США, а директор AIRCO по правительственным и оборонным программам Ник Стейнке рассказывал о проекте изданию Waste360. По данным Chemical & Engineering News, компания ставит целью передать полностью укомплектованную систему с питанием от малого модульного реактора Вооруженным силам США уже в 2027 году. Генеральный директор AIRCO в эфире радио WHYY утверждал, что процесс поглощает больше CO₂, чем выбрасывает.

Больше всего сомнений вызывает именно улавливание углерода. Материаловед из Project Drawdown Сара Глисон считает, что синтез топлива из синтез-газа является перспективной технологией, но интеграция прямого улавливания CO₂ из воздуха (DAC) в мобильный контейнер выглядит сомнительной с точки зрения эффективности и производительности. По ее словам, DAC до сих пор не доведена до полного промышленного масштаба и требует очень много энергии для регенерации сорбентов, поэтому миниатюризация такой установки под большим вопросом.

Критики также напоминают, что нефтегазовая отрасль активно продвигает технологии улавливания углерода как аргумент в пользу продолжения добычи. По данным ООН, ископаемое топливо отвечает за 68% глобальных выбросов парниковых газов и 90% выбросов углекислого газа. Так что автономная полевая рафинерия на атомной энергии пока скорее технологическая демонстрация. Ее реальное влияние на климат зависит от того, удастся ли замкнуть цикл без выбросов или она лишь создаст иллюзию климатической нейтральности для военных операций.

Напомним, ранее мы писали, что Toyota предложила приравнять бензиновые автомобили к электромобилям. Японская компания хочет, чтобы машины, которые ездят исключительно на сертифицированном возобновляемом топливе, могли продаваться в ЕС и после 2035 года.