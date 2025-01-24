Samsung Galaxy S25 Ultra протестували в популярних іграх

Однією з особливостей Samsung Galaxy S25 Ultra став процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy з тактовою частотою 4,47 ГГц проти 4,32 ГГц у базовій версії. Автор YouTube-каналу Geek Culture протестував новинку в різних мобільних іграх.

Усі протестовані ігри були запущені з максимальними графічними налаштуваннями приблизно на 10 хвилин. Результати вийшли такими:

Genshin Impact – стабільні 60 fps і нагрівання до 42,1 градуса в найгарячішому місці корпусу;

Zenless Zone Zero – некритичні просідання до приблизно 50 fps і нагрівання до 43,4 градуса;

Wuthering Waves – практично стабільні 60 fps і нагрівання до 43,8 градуса;

PUBG Mobile – 118-120 fps і нагрівання до 41,1 градуса.

За словами автора відео, Samsung Galaxy S25 Ultra демонструє чудову продуктивність і контроль нагріву, які можна порівняти з показниками спеціалізованих ігрових смартфонів.

Також новий флагман корейців протестували на швидкість зарядки.