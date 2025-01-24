Samsung Galaxy S25 Ultra перевірили на швидкість зарядки

Суперфлагман Samsung Galaxy S25 Ultra заряджається від 0 до 80% за 34 хвилини. При цьому корпус найдорожчого смартфона лінійки Samsung Galaxy S25 практично не нагрівається.

Протестував пристрій ресурс MyDrivers. Гаджет з батареєю на 5000 мА*год і дротовою зарядкою потужністю 45 Вт заряджається від 0 до 100% за 57 хвилин. До 80% – за 34 хвилини. А до 89% – за 40 хвилин. При цьому максимальна температура корпусу склала всього 35,5 °С.

Рівень автономності в MyDrivers поки не перевірили, але судячи з характеристик, навряд чи у Samsung Galaxy S25 Ultra буде велика різниця з Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra – це флагманський смартфон на базі топового процесора Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Він оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256, 512 ГБ або 1 ТБ. У девайса 6,9-дюймовий екран.