Іран переносить виробництво безпілотників до Росії: CNN

Росія та Іран уклали угоду про виробництво ударних безпілотників на території РФ з використанням іранських креслень та компонентів. Деталі угоди розкриває CNN з посиланням на дані розвідки США .

Згідно з інформацією, угода була укладена на початку листопада, тепер Іран починає передавати Росії необхідні деталі та схеми для виробництва бойових БПЛА. За словами джерела, виробництво може початися за кілька місяців, йдеться про тисячі безпілотників.

За даними телеканалу, рішення про виробництво дронів у Росії, а не передачу їх Іраном, було прийнято після розкритої пресою інформації про постачання безпілотників і ракет малої дальності класу «земля-земля». До того ж процес виробництва ударних безпілотників нескладний порівняно з іншою зброєю, додало джерело CNN.

Вказується, що цей крок, ймовірно, спричинить значний гнів із боку України та її західних союзників, включаючи США.