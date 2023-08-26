Компанія AMD випустила середньобюджетних конкурентів популярним відеокартам Nvidia

AMD розширила лінійку відеокарт Radeon середнього рівня двома новими моделями RX 7800 XT і RX 7700 XT. Обидві засновані на архітектурі Navi 32.

Radeon RX 7800 XT має 60 обчислювальних блоків і 3840 потокових процесорів, а також 64 МБ кеш-пам’яті Infinity Cache і 16 ГБ пам’яті GDDR6 з частотою 19,5 ГГц. Ширина шини пам’яті становить 256 біт. Максимальна частота GPU досягає 2,43 ГГц, а енергоспоживання всієї плати становить 263 Вт.

Менш продуктивна Radeon RX 7700 XT має 54 обчислювальних блоки і 3456 потокових процесорів, а також 48 МБ кеш-пам’яті Infinity Cache і 12 ГБ пам’яті GDDR6 з частотою 18 ГГц. Ширина шини пам’яті дорівнює 192 біти. Максимальна частота графічного процесора становить 2544 МГц, а енергоспоживання всієї плати – 245 Вт.

За продуктивністю Radeon RX 7800 XT конкурує з GeForce RTX 4070 від Nvidia. В іграх з роздільною здатністю 1440p і найвищими налаштуваннями графіки відеокарта AMD перевершує свого суперника в середньому на 3,5%, проте в деяких іграх з трасуванням променів Nvidia має перевагу. Radeon RX 7700 XT у тих же умовах випереджає конкурента в особі GeForce RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам’яті в середньому на 12%.

Обидві відеокарти підтримують інтерфейс HDMI 2.1 для підключення до моніторів і телевізорів з високою роздільною здатністю і частотою оновлення. Radeon RX 7800 XT буде випускатися в референсному дизайні з двома вентиляторами, а Radeon RX 7700 XT – тільки у версіях від партнерів AMD.

Radeon RX 7800 XT надійдуть у продаж 6 вересня в США за ціною $500, а в Європі – €550, тоді як за RX 7700 XT проситимуть $450 і €490.