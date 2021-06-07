“Не зберігайте секрети в під’їзді”: експерт назвав дані, які не можна зберігати в телефоні

Експерт розповів, які дані не слід зберігати в телефоні. Смартфон – не місце для конфіденційної інформації, попередив фахівець.





За словами фахівця в галузі комп’ютерної безпеки Андрія Масаловіча, принцип для зберігання інформації в смартфоні достатньою простий. “Зберігати в телефоні можна все, що ви готові зберігати в своїй поштовій скриньці в під’їзді. Рівень захисту в смартфоні в даний час приблизно такий же, як і у вашій поштовій скриньці в багатоквартирному будинку“, – підкреслив експерт.

Масаловіч зазначив, що не можна зберігати важливу інформацію на серверах, в комп’ютерах і смартфонах, які підключені до мережі. Для такої інформації краще застосовувати віддалені носії.

Фахівець додав, що в мобільному телефоні категорично забороняється зберігати файли з паролями і обліковими даними. Також експерт порекомендував міняти паролі як мінімум раз в три місяці.

Крім того, Андрій Масаловіч порадив заходи безпеки щодо фінансів. Так, банківські карти він запропонував розділити. При цьому основний рахунок, на якому багато грошей, потрібно зробити доступним тільки з відділення банку.

А для невеликих покупок варто завести окрему карту і покласти на неї невелику суму.