Вийшла GeForce RTX 3080 з 12 ГБ відеопам’яті – мрія геймера та майнера

Новинка базується на графічному чіпі GA-102-220-A1. Обсяг відеопам’яті зріс із 10 до 12 ГБ. Використовується пам’ять GDDR6X. Шина пам’яті 384-бітна. Кількість ядер CUDA становить 8960. Тепловий пакет – 350 Вт.





Ціни? Кожен партнер NVIDIA встановить свій цінник. Наприклад, EVGA просить за такий прискорювач від $1300. Але це рекомендована ціна. На ринку, враховуючи криптовалютний бум, вона вийде точно дорожче.

Ціни в Україні? Судячи з рітейлу, від 72 000 гривень. Стільки просять за модель від GIGABYTE із серії EAGLE.

Чи хороша ця відеокарта для геймера? Ще й як! У 4K потягне всі сучасні AAA-ігри. А для майнера? Теж. Навіть незважаючи на апаратний обмежувач майнінгу LHR. Його, напевно, зможуть швидко обійти, як було у випадку з дорожчою GeForce RTX 3080 Ti.