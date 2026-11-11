Oppo Reno 17 отримає чотири камери по 50 Мп. Але головну 200-мегапіксельну камеру компанія прибрала

Oppo офіційно підтвердила конфігурацію камер базового Reno 17 ще до китайської презентації. Смартфон отримає чотири 50-мегапіксельні камери і позиціонується як модель, зосереджена на живих фото (Live Photo). Показ відбудеться 16 листопада о 19:00 за пекінським часом (13:00 за Києвом) разом із Reno 17 Pro.

Чотири камери по 50 Мп

На новому тизері компанія перелічила обладнання. Ззаду розташовані 50-мегапіксельна основна камера, 50-мегапіксельний перископний телеоб’єктив і 50-мегапіксельна надширококутна камера, а спереду 50-мегапіксельна надширококутна камера для селфі.

Це відхід від попередників. Китайські Reno 16 і Reno 16 Pro мали 200-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельну надширококутну та 50-мегапіксельний перископ, а також 50-мегапіксельну фронтальну камеру. Reno 17 відмовляється від 200-мегапіксельного сенсора на користь чотирьох однакових за роздільністю. На постері Oppo зазначила, що йдеться саме про базовий Reno 17, а під «чотирма ультрачіткими камерами» мається на увазі, що всі модулі мають сенсори на 50 Мп або більше. Чи прибере компанія 200 Мп і в Pro, поки неясно.

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Ставка на Live Photo

Oppo подає серію як смартфони для живих фото, які зберігають чіткість на всіх фокусних відстанях. Компанія виділяє чіткі живі фото з натуральними кольорами та 4K-ролики тривалістю шість секунд. Також обіцяє нову палітру кольорів для Live Photo, а легким рухом пальця можна отримати готовий до публікації вигляд. На офіційних зображеннях видно синіші небеса, тепліше світло й кінематографічну обробку.

Ціни та можливі відмінності в камерах Pro компанія пообіцяла показати на презентації.

Попередні Reno офіційно продавалися в Україні, тож глобальна версія Reno 17, імовірно, теж надійде, але не раніше, ніж через кілька місяців після китайського запуску. Раніше повідомлялося, що за межами Китаю серія може вийти на початку січня 2027 року, і, схоже, Індія отримає її без моделі Pro. Українські характеристики й ціна, найімовірніше, відрізнятимуться від китайських.