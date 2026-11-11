Oppo Reno 17 получит четыре камеры по 50 Мп. Однако главную 200-мегапиксельную камеру компания убрала

Oppo официально подтвердила конфигурацию камер базовой версии Reno 17 ещё до китайской презентации. Смартфон получит четыре 50-мегапиксельные камеры и позиционируется как модель, ориентированная на «живые» фото (Live Photo). Презентация состоится 16 ноября в 19:00 по пекинскому времени (13:00 по киевскому времени) вместе с Reno 17 Pro.

Четыре камеры по 50 Мп

В новом тизере компания перечислила компоненты. Сзади расположены 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а спереди — 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера для селфи.

Это отличается от предыдущих моделей. Китайские Reno 16 и Reno 16 Pro были оснащены 200-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную и 50-мегапиксельный перископ, а также 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Reno 17 отказывается от 200-мегапиксельного сенсора в пользу четырёх одинаковых по разрешению. На постере Oppo указала, что речь идет именно о базовой версии Reno 17, а под «четырьмя сверхчеткими камерами» подразумевается, что все модули оснащены сенсорами на 50 Мп или более. Удалит ли компания 200 Мп и в версии Pro, пока неясно.

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Ставка на Live Photo

Oppo позиционирует эту серию как смартфоны для «живых» фотографий, которые сохраняют четкость на всех фокусных расстояниях. Компания выделяет четкие «живые» фотографии с естественными цветами и 4K-видеоролики продолжительностью шесть секунд. Также обещана новая цветовая палитра для Live Photo, а легким движением пальца можно получить готовый к публикации снимок. На официальных изображениях видны более голубое небо, более тёплый свет и кинематографическая обработка.

Компания пообещала показать цены и возможные отличия моделей Pro на презентации.

Предыдущие модели Reno официально продавались в Украине, поэтому глобальная версия Reno 17, вероятно, тоже появится в продаже, но не раньше, чем через несколько месяцев после запуска в Китае. Ранее сообщалось, что за пределами Китая серия может выйти в начале января 2027 года, и, судя по всему, в Индии она будет представлена без модели Pro. Украинские технические характеристики и цена, скорее всего, будут отличаться от китайских.