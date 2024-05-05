Hardnews

GeForce RTX 4070 перевірили у віртуальній реальності

05.05.2024

GeForce RTX 4070 протестував у парі з VR-гарнітурою DPVR E4 автор YouTube-каналу zWORMz Gaming.

Можливості відеокарти і VR-гарнітури перевірили на ПК із процесором AMD Ryzen 9 7950X3D і 32 ГБ ОЗП DDR5-6000.

Результати:

  • Subnautica, налаштування High – 76 кадрів за секунду.
  • The Forest VR, налаштування Ultra – 66 кадрів за секунду.
  • Superhot VR, налаштування High – 122 кадри на секунду.
  • War Thunder, налаштування High – 109 кадрів за секунду.
  • Fallout 4 VR, налаштування Max – 88 кадрів за секунду.
  • Phasmophobia, налаштування Max – 78 кадрів за секунду.
  • Assetto Corsa, налаштування Max – 118 кадрів за секунду.
  • No Man’s Sky, налаштування Max – 60 кадрів за секунду.
  • Half Life: Alyx, налаштування Ultra – 119 кадрів за секунду.
  • Pavlov VR, налаштування Ultra – 118 кадрів за секунду.
  • DSC World, налаштування High – 53 кадри на секунду.

Висновок – для актуальних VR-ігор відеокарти GeForce RTX 4070 вистачає з головою.

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05.05.2024
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