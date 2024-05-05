Hardnews
GeForce RTX 4070 перевірили у віртуальній реальності
GeForce RTX 4070 протестував у парі з VR-гарнітурою DPVR E4 автор YouTube-каналу zWORMz Gaming.
Можливості відеокарти і VR-гарнітури перевірили на ПК із процесором AMD Ryzen 9 7950X3D і 32 ГБ ОЗП DDR5-6000.
Результати:
- Subnautica, налаштування High – 76 кадрів за секунду.
- The Forest VR, налаштування Ultra – 66 кадрів за секунду.
- Superhot VR, налаштування High – 122 кадри на секунду.
- War Thunder, налаштування High – 109 кадрів за секунду.
- Fallout 4 VR, налаштування Max – 88 кадрів за секунду.
- Phasmophobia, налаштування Max – 78 кадрів за секунду.
- Assetto Corsa, налаштування Max – 118 кадрів за секунду.
- No Man’s Sky, налаштування Max – 60 кадрів за секунду.
- Half Life: Alyx, налаштування Ultra – 119 кадрів за секунду.
- Pavlov VR, налаштування Ultra – 118 кадрів за секунду.
- DSC World, налаштування High – 53 кадри на секунду.
Висновок – для актуальних VR-ігор відеокарти GeForce RTX 4070 вистачає з головою.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter