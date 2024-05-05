GeForce RTX 4070 перевірили у віртуальній реальності

GeForce RTX 4070 протестував у парі з VR-гарнітурою DPVR E4 автор YouTube-каналу zWORMz Gaming.

Можливості відеокарти і VR-гарнітури перевірили на ПК із процесором AMD Ryzen 9 7950X3D і 32 ГБ ОЗП DDR5-6000.

Результати:

Subnautica, налаштування High – 76 кадрів за секунду.

The Forest VR, налаштування Ultra – 66 кадрів за секунду.

Superhot VR, налаштування High – 122 кадри на секунду.

War Thunder, налаштування High – 109 кадрів за секунду.

Fallout 4 VR, налаштування Max – 88 кадрів за секунду.

Phasmophobia, налаштування Max – 78 кадрів за секунду.

Assetto Corsa, налаштування Max – 118 кадрів за секунду.

No Man’s Sky, налаштування Max – 60 кадрів за секунду.

Half Life: Alyx, налаштування Ultra – 119 кадрів за секунду.

Pavlov VR, налаштування Ultra – 118 кадрів за секунду.

DSC World, налаштування High – 53 кадри на секунду.

Висновок – для актуальних VR-ігор відеокарти GeForce RTX 4070 вистачає з головою.