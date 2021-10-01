Показаний новий логотип USB

Некомерційна організація USB-IF, яка займається просуванням і підтримкою стандарту USB, показала новий логотип, яким будуть позначатися кабелі для зарядки і передачі даних.





Згідно з новими специфікаціям, на логотипі буде вказана не тільки максимальна швидкість передачі даних, але і зарядна потужність, яку здатний забезпечити кабель.

Офіційно сертифіковані кабелі USB будуть підтримувати зарядку на потужності 60 або 240 Вт. Маркуватися такими логотипами зможуть тільки ті кабелі, які пройдуть сертифікацію USB-F – вони забезпечують безпеку і сумісність.