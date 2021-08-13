Які новинки смартфонів компанії Samsung точно заслуговують вашої уваги

В 2021 році корейська компанія Samsung штампує смартфони як гарячі пиріжки, через що встежити за всіма новинками та ще задачка. Якщо ви пропустили якийсь реліз, пропонуємо надолужити згаяне за допомогою даного матеріалу. У ньому зібрані останні новинки смартфонів від компанії Samsung.





№5 – Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F22 – черговий довгограючий телефон корейців. Його основним козирем є батарея ємністю 6000 мАг, якої повинно вистачати на 2-3 дні автономної роботи. Для екстреного підживлення передбачена 25-ватна зарядка.

Крім цього, новинка отримала великий 6,4-дюймовий AMOLED дисплей роздільною здатністю HD + і частотою оновлення 90 Гц, а також основну 48-МП квадрокамеру. Серцем смарта став процесор Helio G80, а для любителів безконтактних платежів тут є NFC.

№4 – Samsung Galaxy M21 2021

Samsung Galaxy M21 2021 – злегка покращена версія минулорічного M21. Телефон володіє 6.4-дюймовою AMOLED панеллю з частотою оновлення 90 Гц, акумулятором ємністю 6000 мАг і підтримкою швидкої зарядки 15 Вт. Працює гаджет на базі фірмового чіпсета Exynos 9611, а потрійна камера включає в себе основний сенсор 48 МП, 8-мегапіксельний ультраширік і датчик глибини на 5 МП.

№3 – Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 – ще один корейський телефон, побудований на базі HElio G80. У нього 90-герцовий AMOLED екран і АКБ ємністю 5000 мАг. Швидке підживлення від розетки гарантує 15-ватна зарядка. Квадрокамера пристрою складається з ведучого сенсора на 48 МП, 8-мегапіксельного ширіка і пари модулів по 2 МП кожен.

№2 – Samsung Galaxy F52 5G

Смартфон пропонує власнику плавний 6.6-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц і процесор Snapdragon 750G. Останній доповнюється 8 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ постійної. На задній панелі розташований головний датчик зображення роздільною здатністю 64 Мп, ширококутна 8-мегапіксельна камера і 2-мегапіксельний датчик глибини, а також 2-мегапіксельна макро-камера. Ємність акумулятора становить 4500 мАг, є підтримка 25-ватної зарядки.

№1 – Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 дає власнику батарею ємністю 5000 мАг, що забезпечує півтора-два дня автономної роботи, а також підтримку 25-ватної швидкої зарядки. Дисплей телефону виконаний за технологією SuperAMOLED і може похвалитися плавною картинкою за рахунок частоти оновлення 90 Гц. У ролі процесора використовується Helio G80, а фотоможливості представлені квадрокамерою 64 + 8 + 2 + 2 МП.