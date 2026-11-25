Следующая базовая раскладушка Motorola, судя по всему, будет заметно отличаться от своих предшественниц. В сети появились подробные характеристики Razr 2027, а также ориентировочная дата премьеры, и она может вас удивить.
Главным изменением станет внешний экран. Его диагональ увеличится до 4 дюймов при разрешении 1272×1080 пикселей, а частота обновления вырастет с 90 до 120 Гц. До сих пор такие большие дисплеи на крышке были только у старших моделей Razr Plus и Razr Ultra, поэтому базовая модель наконец-то догоняет своих более дорогих собратьев.
Основной гибкий экран сохранит диагональ 6,9 дюйма и разрешение 2640×1080 пикселей, но получит частоту обновления 144 Гц и поддержку HDR10+. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7550X в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем на 256 ГБ. Основная камера будет состоять из двух 50-мегапиксельных сенсоров, а фронтальная — 32 Мп.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Улучшится и автономность. Аккумулятор будет иметь емкость 5000 мА·ч и поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную — 15 Вт. Новинке также приписывают защиту от воды по стандартам IPX8 и IPX9, а от пыли — по стандарту IP4X. При этом корпус в сложенном виде станет тоньше — 14,6 мм против 15,85 мм, хотя вес немного увеличится до 195 граммов.
Razr 2027 против Razr 2026
|Характеристика
|Razr 2027
|Razr 2026
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7550X
|MediaTek Dimensity 7450X
|Главный экран
|6,9″ OLED, 144 Гц, HDR10+
|6,9″ AMOLED, 120 Гц
|Внешний экран
|4″, 1272×1080, 120 Гц
|3,6″, 1056×1066, 90 Гц
|Память
|8/256 ГБ
|8/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мА·ч
|4800 мА·ч
|Зарядка
|45 Вт, беспроводная 15 Вт
|30 Вт, беспроводная 15 Вт
|Защита
|IPX8, IPX9, IP4X
|IP48
|Толщина в сложенном виде
|14,6 мм
|15,85 мм
|Вес
|195 г
|188 г
Премьера может состояться уже в январе
Обычно Motorola представляет новые модели Razr весной, прошлогоднюю модель, например, представили в мае. Однако в 2027 году премьера может состояться значительно раньше, уже в январе, на мероприятии Lenovo Tech World в рамках выставки CES. Сам производитель официально пока ничего не подтверждал.
Цена новинки пока неизвестна. Для ориентира: Razr 2026 поступил в продажу в США по цене от 799,99 доллара, то есть примерно 33 тыс. грн. Раскладушки Motorola официально продаются в Украине, поэтому есть все шансы, что и Razr 2027 со временем появится в наших магазинах.