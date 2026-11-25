Следующая базовая раскладушка Motorola, судя по всему, будет заметно отличаться от своих предшественниц. В сети появились подробные характеристики Razr 2027, а также ориентировочная дата премьеры, и она может вас удивить.

Главным изменением станет внешний экран. Его диагональ увеличится до 4 дюймов при разрешении 1272×1080 пикселей, а частота обновления вырастет с 90 до 120 Гц. До сих пор такие большие дисплеи на крышке были только у старших моделей Razr Plus и Razr Ultra, поэтому базовая модель наконец-то догоняет своих более дорогих собратьев.

Разница бросается в глаза сразу. Слева — Razr 2026 с небольшим окошком, справа — Razr 2027, у которого внешний дисплей занимает почти всю крышку

Основной гибкий экран сохранит диагональ 6,9 дюйма и разрешение 2640×1080 пикселей, но получит частоту обновления 144 Гц и поддержку HDR10+. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7550X в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем на 256 ГБ. Основная камера будет состоять из двух 50-мегапиксельных сенсоров, а фронтальная — 32 Мп.

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Улучшится и автономность. Аккумулятор будет иметь емкость 5000 мА·ч и поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную — 15 Вт. Новинке также приписывают защиту от воды по стандартам IPX8 и IPX9, а от пыли — по стандарту IP4X. При этом корпус в сложенном виде станет тоньше — 14,6 мм против 15,85 мм, хотя вес немного увеличится до 195 граммов.

Razr 2027 против Razr 2026

Характеристика Razr 2027 Razr 2026 Процессор MediaTek Dimensity 7550X MediaTek Dimensity 7450X Главный экран 6,9″ OLED, 144 Гц, HDR10+ 6,9″ AMOLED, 120 Гц Внешний экран 4″, 1272×1080, 120 Гц 3,6″, 1056×1066, 90 Гц Память 8/256 ГБ 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мА·ч 4800 мА·ч Зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт 30 Вт, беспроводная 15 Вт Защита IPX8, IPX9, IP4X IP48 Толщина в сложенном виде 14,6 мм 15,85 мм Вес 195 г 188 г

Премьера может состояться уже в январе

Обычно Motorola представляет новые модели Razr весной, прошлогоднюю модель, например, представили в мае. Однако в 2027 году премьера может состояться значительно раньше, уже в январе, на мероприятии Lenovo Tech World в рамках выставки CES. Сам производитель официально пока ничего не подтверждал.

Цена новинки пока неизвестна. Для ориентира: Razr 2026 поступил в продажу в США по цене от 799,99 доллара, то есть примерно 33 тыс. грн. Раскладушки Motorola официально продаются в Украине, поэтому есть все шансы, что и Razr 2027 со временем появится в наших магазинах.