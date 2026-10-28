REDMI представила K100 с аккумулятором на 10 000 мАч и экраном с частотой обновления 165 Гц: характеристики и цена новинки

Компания Xiaomi представила смартфон REDMI K100, оснащённый аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, мощным процессором Snapdragon 8 Elite и дисплеем с частотой обновления 165 Гц.

Новинка стала более доступной альтернативой ранее представленным REDMI K100 Pro и Pro Max, однако по некоторым характеристикам даже превосходит старшие модели. В частности, стандартная версия K100 получила самый емкий аккумулятор в серии, а также отдельный графический чип для повышения производительности в играх. Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае, где его продажи начнутся 31 октября.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч и мощное «железо»

Главной особенностью REDMI K100 стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мАч. По результатам внутренних испытаний Xiaomi, одного заряда хватает примерно на 2,43 дня использования, хотя реальная автономность будет зависеть от нагрузки. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также обратную зарядку других устройств мощностью до 27 Вт. Предусмотрен и режим bypass, который позволяет питать систему непосредственно от зарядного устройства, снижая нагрузку на аккумулятор во время игр.

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За производительность отвечает 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, работающий в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Дополнительно установлен специализированный игровой чип D2, предназначенный для масштабирования изображения и повышения частоты кадров. По заявлению производителя, более 40 игр поддерживают работу со скоростью 165 кадров в секунду, а в более чем сотни проектов доступны технологии улучшения графики.

Смартфон оснащен плоским 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1280 пикселей. Частота обновления составляет 165 Гц, а заявленная пиковая яркость достигает 3500 нит. Экран также поддерживает технологию круговой поляризации света и систему регулировки яркости, призванную снизить нагрузку на глаза.

Камеры, защита корпуса и цена REDMI K100

Основная камера REDMI K100 построена на 50-мегапиксельном сенсоре Light Fusion 800 с оптической стабилизацией изображения. Её дополняет ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. Под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который должен обеспечивать быструю разблокировку смартфона.

Среди других особенностей — стереодинамики с настройкой Bose, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Корпус получил защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Новинка работает под управлением HyperOS 4 с обновленным голосовым помощником Super XiaoAi 2.0 и доступна в черном, белом и зеленом цветах.

В Китае смартфон предлагается в трёх конфигурациях:

12/256 ГБ — 3499 юаней (примерно 24 000 грн);

12/512 ГБ — 4099 юаней (около 28 100 грн);

16/512 ГБ — 4499 юаней (примерно 30 900 грн).

При этом до 11 ноября для китайских покупателей будут действовать специальные цены: от 2999 юаней, или примерно 20 600 грн, за базовую версию. Скидки будут предоставляться и на более дорогие конфигурации. Об официальном выходе REDMI K100 на украинский рынок компания пока не сообщала.