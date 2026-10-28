REDMI представила K100 із батареєю 10 000 мАг та екраном 165 Гц: характеристики й ціна новинки

Компанія Xiaomi представила смартфон REDMI K100, який отримав акумулятор на 10 000 мАг, потужний процесор Snapdragon 8 Elite та дисплей із частотою оновлення 165 Гц.

Новинка стала доступнішою альтернативою раніше представленим REDMI K100 Pro та Pro Max, однак за деякими характеристиками навіть перевершує старші моделі. Зокрема, стандартний K100 отримав найбільший акумулятор у серії, а також окремий графічний чип для підвищення продуктивності в іграх. Смартфон уже доступний для попереднього замовлення в Китаї, де його продажі розпочнуться 31 жовтня.

Батарея на 10 000 мАг і потужне залізо

Головною особливістю REDMI K100 став кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 10 000 мАг. За результатами внутрішніх випробувань Xiaomi, одного заряду вистачає приблизно на 2,43 дня використання, хоча реальна автономність залежатиме від навантаження. Смартфон підтримує швидке дротове заряджання потужністю 100 Вт, а також зворотне заряджання інших пристроїв потужністю до 27 Вт. Передбачений і режим bypass, який дозволяє живити систему безпосередньо від зарядного пристрою, зменшуючи навантаження на акумулятор під час ігор.

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За продуктивність відповідає 3-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який працює разом з оперативною пам’яттю LPDDR5X Ultra та накопичувачем UFS 4.1. Додатково встановлений спеціалізований ігровий чип D2, призначений для масштабування зображення та підвищення частоти кадрів. За заявою виробника, понад 40 ігор підтримують роботу зі швидкістю 165 кадрів за секунду, а в більш ніж сотні проєктів доступні технології покращення графіки.

Смартфон оснащений плоским 6,83-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772 × 1280 пікселів. Частота оновлення становить 165 Гц, а заявлена пікова яскравість сягає 3500 ніт. Екран також підтримує технологію кругової поляризації світла та систему регулювання яскравості, покликану зменшити навантаження на очі.

Камери, захист корпусу та ціна REDMI K100

Основна камера REDMI K100 побудована на 50-мегапіксельному сенсорі Light Fusion 800 з оптичною стабілізацією зображення. Доповнює її ультраширококутний модуль на 8 Мп, а для селфі передбачена фронтальна камера на 20 Мп. Під дисплеєм розміщений ультразвуковий сканер відбитків пальців, який має забезпечувати швидке розблокування смартфона.

Серед інших особливостей — стереодинаміки з налаштуванням Bose, підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC та інфрачервоний порт для керування побутовою технікою. Корпус отримав захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K. Новинка працює під керуванням HyperOS 4 із оновленим голосовим помічником Super XiaoAi 2.0 та доступна в чорному, білому й зеленому кольорах.

У Китаї смартфон пропонують у трьох конфігураціях:

12/256 ГБ — 3499 юанів (приблизно 24 000 грн);

12/512 ГБ — 4099 юанів (близько 28 100 грн);

16/512 ГБ — 4499 юанів (приблизно 30 900 грн).

Водночас до 11 листопада для китайських покупців діятимуть спеціальні ціни: від 2999 юанів, або приблизно 20 600 грн, за базову версію. Знижки надаватимуть і на старші конфігурації. Про офіційний вихід REDMI K100 на український ринок компанія поки не повідомляла.