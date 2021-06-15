Xiaomi опустила ціну на Mi Smart Band 6 в Україні всього на один день

Компанія Xiaomi оголошує про розпродаж представленої в квітні нової версії популярного фітнес-браслета Mi Smart Band 6. Тільки завтра 16 червня Mi Smart Band 6 можна буде придбати за акційною ціною ‒ 1099 грн. Стандартна рекомендована роздрібна ціна становить 1499 грн.





Акційний розпродаж фітнес-браслета Mi Smart Band 6 буде проходити у всіх онлайн магазинах-партнерах Xiaomi 16 червня з 10:00 до 24:00. Пропозиція діятиме упродовж зазначеного часу або до повного розпродажу акційних пристроїв, кількість акційного товару обмежена. Список магазинів-партнерів акції: allo.ua, comfy.ua, eldorado.ua, foxtrot.com.ua, rozetka.com.ua, citrus.ua.

Mi Smart Band 6 є новим представником найпопулярнішої лінійки носимих пристроїв Xiaomi. Він отримав 1,56-дюймовий повноекранний AMOLED-дисплей, який пропонує картинку зі щільністю пікселів 326 ppi та приблизно на 50% більший екран, ніж у його попередника. Пристрій має удвічі більше фітнес-режимів та охоплює у сукупності 30 різних видів тренувань, також пропонуючи автоматичне визначення для 6 найпопулярніших їх видів. Mi Smart Band 6 також містить низку функцій контролю за здоров’ям, зокрема, вимірювання SpO2, моніторинг серцебиття, розширені функції відстеження сну та багато іншого. За даними Canalys, фітнес-браслети Xiaomi є найпопулярнішими у світі.

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