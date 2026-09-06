Несколько капель ощущаются за сотни метров: что известно об одном из самых неприятных запахов в мире

Человеческий нос способен распознавать чрезвычайно малые концентрации некоторых соединений серы. Именно к ним относится тиоацетон — C₃H₆S, простой тиокетон, который по структуре напоминает обычный ацетон, но вместо атома кислорода содержит серу. NIST указывает для него молекулярную массу всего 74,15 г/моль.

В отличие от стабильного ацетона, тиоацетон очень нестабилен. По данным Американского химического общества, уже при температуре выше примерно −20 °C его молекулы легко взаимодействуют между собой, образуя тример — тритиоацетон — и полимеры. И сам тиоацетон, и продукты его превращения обладают чрезвычайно резким запахом.

Эксперимент, о котором говорят уже более 130 лет

Самая известная история произошла в 1889 году во Фрайбурге в Германии. Химики Ойген Бауманн и Эмиль Фромм исследовали соединения серы и в ходе перегонки получили вещество с настолько сильным запахом, что он распространился далеко за пределы лаборатории.

В научных описаниях того времени упоминались жалобы жителей, тошнота и даже обмороки у людей, находившихся поблизости. Запах якобы ощущался на расстоянии около 740–750 метров.

Со временем эта история обросла легендой об «эвакуации всего Фрайбурга». Однако исследователи Технического университета Мюнхена, изучавшие газеты того времени, отмечают: убедительных доказательств массовой эвакуации города нет. Скорее всего, более поздние предания значительно драматизировали реальный инцидент.

Одной капли оказалось достаточно

Необычные свойства вещества подтвердились и значительно позже. В 1967 году исследователи компании Esso в Великобритании работали с продуктами разложения тритиоацетона. После случайного открытия сосуда на запах начали жаловаться работники здания, расположенного примерно в 180 метрах от лаборатории.

Во время другого теста наблюдателей разместили на расстоянии до четверти мили — примерно 400 метров. Когда в лабораторной вытяжке осталась всего одна капля вещества, запах по ветру заметили в течение нескольких секунд.

В этом и заключается необычность таких серсодержащих молекул: человеческая обонятельная система реагирует на них даже при чрезвычайно большом разбавлении.

Впрочем, утверждение о «самом вонючем веществе в мире» следует воспринимать как популярное определение, а не как установленный научный рекорд. Более того, исследователи спорят, какое именно соединение было причиной легендарного запаха в старых экспериментах. Среди кандидатов называют не только тиоацетон, но и пропан-2,2-дитиол.

Но независимо от того, кто станет победителем этого сомнительного соревнования, история тиоацетона наглядно демонстрирует, насколько чувствительным химическим детектором может быть обычный человеческий нос.