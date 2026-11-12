Фільм завантажиться швидше, ніж ви встигнете заварити каву. Що показали випробування 6G у Катарі

На виставці MWC26 Doha в Катарі інженери показали, на що здатні технології для майбутніх мереж 6G. Під час випробувань швидкість завантаження сягнула 12,23 Гбіт/с, що приблизно дорівнює 1,53 ГБ за секунду. Якби такий результат вдалося підтримувати постійно, файл розміром 10 ГБ завантажився б лише за 6,5 секунди.

Як це вдалося

Щоб досягти такої швидкості, інженери об’єднали шість несучих частот із загальною смугою 600 МГц. Із них 400 МГц виділили спеціально для випробувань у верхньому діапазоні 6 ГГц, а ще 200 МГц взяли з діапазону 3,5 ГГц, який уже використовують комерційні мережі 5G. Що ширша доступна смуга частот, то більше даних можна передати. Додатково швидкість збільшила антенна система Massive MIMO 256T256R із 256 передавальними й 256 приймальними каналами.

Поки що це лише експеримент. У реальних умовах швидкість залежатиме від якості сигналу, навантаження на мережу, можливостей смартфона й сервера, з якого завантажують файл.

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Коли чекати 6G

Перші пристрої з підтримкою 6G можуть з’явитися у 2028 році, але спочатку їх використовуватимуть лише для випробувань. Комерційних мереж очікують у 2029–2030 роках. Китай розраховує почати впровадження приблизно у 2030-му, а до 2035 року зробити технологію масовою. Перед цим треба затвердити стандарти зв’язку, випустити сумісні смартфони й побудувати нові мережі.

Для українців ці цифри поки що звучать як з іншого світу. Комерційна 5G в Україні тільки починає розгортатися. Перший реальний запуск відбувся 12 січня 2026 року у Львові на частотах 3,5 ГГц, потім були Бородянка, Харків і пілотний проєкт у Києві, а покриття поки обмежене найлюднішими локаціями. Оператори показували пікові швидкості від 1 до 2,4 Гбіт/с, а середні значення, за їхніми даними, становлять приблизно 600–800 Мбіт/с. Це в рази менше за катарський рекорд, причому до масового 6G в Україні ще далеко. Спершу країні потрібно завершити розгортання 5G і закрити мережі 3G для вивільнення частот. Втім, що швидше з’являться новітні мережі, то більше можливостей отримають бізнес і користувачі.