Смартфон з Android, Linux і Windows 11 запізнюється. NexPhone вийде лише в березні 2027 року

Смартфон NexPhone, який представили в січні, привернув увагу офіційною підтримкою одразу трьох операційних систем, а саме Android, Linux і Windows 11. Але шлях до випуску такого пристрою виявився складнішим, ніж планували розробники.

Спершу поставки збиралися почати в листопаді 2026 року, а тепер перші покупці отримають смартфони лише в березні 2027-го. Причиною стали проблеми з антенами. Команді довелося змінити конструкцію пристрою, переробити плату й виготовити нові прототипи. Заодно вирішили покращити якість складання, що теж вплинуло на терміни.

Що змінилося в програмах

Замість Android 16 смартфон тепер працює на Android 17. Настільний режим, у якому телефон підключають до монітора, отримав можливість розміщувати файли й папки прямо на робочому столі, кошик і двопанельний файловий менеджер, де одночасно видно вихідну та цільову папки.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Робота над іншими системами триває. Команда пише драйвери для Windows і вдосконалює запуск Debian Linux усередині Android. Коли ці роботи завершать, розробники не уточнюють, тож на старті повноцінна підтримка всіх трьох систем не гарантована.

Ціна може зрости

Переглянути довелося й вартість. Через подорожчання пам’яті остаточна роздрібна ціна NexPhone, найімовірніше, буде вищою за нинішню ціну передзамовлення, $599, тобто близько 26 900 грн за курсом НБУ. Точну суму оголосять після уточнення виробничих витрат. Тим, хто вже оформив передзамовлення, обіцяють зберегти стару ціну.

Подорожчання пам’яті вдарило вже не лише по великих брендах, а й по невеликих проєктах, яким складніше домовлятися з постачальниками. Про постачання NexPhone в Україну розробники окремо не повідомляли.