Вбудована графіка Radeon 760M тягне сучасні ігри — результати тестів Ryzen 5 8600G

YouTube-блогер RandomGaminginHD вирішив перевірити, на що здатна сучасна інтегрована графіка без допомоги дискретної відеокарти. Для цього цікавого експерименту він обрав популярний шестиядерний процесор AMD Ryzen 5 8600G, за ігрову продуктивність якого відповідає відеоядро Radeon 760M.

Щоб розкрити максимальний потенціал системи, тестовий стенд оснастили 32 ГБ швидкої оперативної пам’яті стандарту DDR5 із частотою 6000 МГц. Завдяки технології масштабування FSR, системі вдалося впоратися навіть із найважчими проєктами. Наприклад, у Cyberpunk 2077 (роздільна здатність 1080p, мінімальні налаштування, FSR 3 у режимі якості) середня частота склала 55 fps, хоча іноді й спостерігалися проблеми зі стабільністю. Схожа ситуація і в Baldur’s Gate 3 — ті ж 55 кадрів, але з відчутними просадками.

А от в інших вимогливих іграх інтегрована графіка приємно здивувала. У Kingdom Come: Deliverance 2 вдалося отримати стабільні 56 fps із гідною картинкою. Шутер Battlefield 6 на низьких налаштуваннях видавав стабільні 60 fps навіть на великих відкритих картах. Marvel Rivals показала близько 60 кадрів (із падіннями до 40–50), а важка Red Dead Redemption 2 з FSR 2 забезпечила 35–38 fps, що є чудовим результатом для вбудованого відеоядра.

З кіберспортивними та мережевими хітами Radeon 760M впоралася на відмінно. У Counter-Strike 2 навіть на високих налаштуваннях лічильник кадрів тримався вище 110 fps. Overwatch на низькому пресеті без апскейлінгу показав понад 100 fps. Оновлена GTA 5 Enhanced на мінімалках продемонструвала близько 70 fps, а кооперативний хіт Helldivers 2 стабільно видавав 60–70 кадрів за секунду.