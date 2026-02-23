Названо смартфони, які найчастіше здають в трейд-ін

Американський майданчик SellCell опублікував свіжу статистику щодо смартфонів, які користувачі найчастіше віддають за програмою трейд-ін. Майже весь перелік із 20 найпопулярніших моделей окупували пристрої від Apple, проте справжньою несподіванкою стало перше місце.

☝ В Україні запустили безкоштовний монітор ⚡ магнітних бурь ⚡

Його несподівано посів найсучасніший та найдорожчий флагман актуальної лінійки. За даними аналітиків, що базуються на статистиці 40 незалежних пунктів прийому, найчастіше люди позбувалися саме iPhone 17 Pro Max — на нього припало 11,5% усіх зданих смартфонів за останній місяць.

Цікаво, що абсолютна більшість цих пристроїв (86%) оцінювалися спеціалістами як «повністю нові» або «у хорошому стані». Це свідчить про те, що користувачі вирішували розпрощатися з гаджетом невдовзі після його придбання. Динаміка відмов також вражає: частка зданих iPhone 17 Pro Max подвоїлася лише за три місяці, стрибнувши з 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого.

Друге місце у цьому своєрідному списку посів iPhone 15 Pro Max із часткою 7,3%. Єдиним представником іншого бренду в двадцятці лідерів виявився Samsung Galaxy S25 Ultra (3,2%). Аналітики SellCell зазначають, що з моменту презентації iPhone 17 Pro Max втратив у ціні 25,4%, і припускають, що багато покупців просто розглядають його як ліквідний актив, який можна швидко перетворити на гроші за потреби.