Названо смартфони, які найчастіше здають в трейд-ін

Американський майданчик SellCell опублікував свіжу статистику щодо смартфонів, які користувачі найчастіше віддають за програмою трейд-ін. Майже весь перелік із 20 найпопулярніших моделей окупували пристрої від Apple, проте справжньою несподіванкою стало перше місце.
Його несподівано посів найсучасніший та найдорожчий флагман актуальної лінійки. За даними аналітиків, що базуються на статистиці 40 незалежних пунктів прийому, найчастіше люди позбувалися саме iPhone 17 Pro Max — на нього припало 11,5% усіх зданих смартфонів за останній місяць.
Цікаво, що абсолютна більшість цих пристроїв (86%) оцінювалися спеціалістами як «повністю нові» або «у хорошому стані». Це свідчить про те, що користувачі вирішували розпрощатися з гаджетом невдовзі після його придбання. Динаміка відмов також вражає: частка зданих iPhone 17 Pro Max подвоїлася лише за три місяці, стрибнувши з 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого.
Друге місце у цьому своєрідному списку посів iPhone 15 Pro Max із часткою 7,3%. Єдиним представником іншого бренду в двадцятці лідерів виявився Samsung Galaxy S25 Ultra (3,2%). Аналітики SellCell зазначають, що з моменту презентації iPhone 17 Pro Max втратив у ціні 25,4%, і припускають, що багато покупців просто розглядають його як ліквідний актив, який можна швидко перетворити на гроші за потреби.