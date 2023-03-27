Стів Джобс та динозаври викликають мурашки у людей: нове дослідження

Експерти зі США та Ізраїлю опублікували таблицю з відео та музики, яка найчастіше викликає мурашки. Усього проаналізовано сотні одиниць контенту, включаючи фільми, YouTube-ролики, пости на Reddit, популярні треки та виступи відомих особистостей.

Таблиця з контентом, що викликає мурашки, опублікована на сайті університету та доступна за посиланням. Ось найцікавіші приклади з бази даних:

Мотиваційна промова Стіва Джобса в Стенфорді – 2.5/5 (рейтинг мурашок):

Битва тиранозавра з велоцирапторами з фільму “Світ Юрського періоду” – 3.90/5 (рейтинг мурашок): Пісні діснеївських принцес, наприклад, Ельзи з мультфільму «Холодне серце» – 3.90/5: Кліп на музику з «Голодних ігор» – 4.18/5;

Саундтрек до «Ігор Престолів»;

Кліп до треку Еда Ширана Give Me Love:

Нарізки боїв із фільму «Роккі»;

Битви Наруто з головними лиходіями;

Бої супергероїв Marvel;

Мотиваційні промови Лісу Брауну та інших політиків США. Редакція GSMinfo дослідила таблицю вчених. У ній виявилося понад 1,5 тисячі одиниць контенту з вимірами кількості мурашок у глядачів по всьому світу. Автори роботи заявляють, що ця база даних допоможе зрозуміти, який тип контенту найчастіше викликає озноб. За ранніми дослідженнями відомо, що мурашки здатні позбавити людину депресії. У майбутньому вчені планують проводити терапію за допомогою музики та фільмів для контролю рівня стресу.