Стів Джобс та динозаври викликають мурашки у людей: нове дослідження

Експерти зі США та Ізраїлю опублікували таблицю з відео та музики, яка найчастіше викликає мурашки. Усього проаналізовано сотні одиниць контенту, включаючи фільми, YouTube-ролики, пости на Reddit, популярні треки та виступи відомих особистостей.
Хоча ми знаємо, що мурашки викликаються стимуляцією областей мозку, пов’язаних з винагородою та емоціями, але ми поки що не розуміємо зв’язку між тілом, контентом та цим сильним відчуттям.
Абхінандан Джайн провідний автор дослідження
Таблиця з контентом, що викликає мурашки, опублікована на сайті університету та доступна за посиланням. Ось найцікавіші приклади з бази даних:
Мотиваційна промова Стіва Джобса в Стенфорді – 2.5/5 (рейтинг мурашок):
Битва тиранозавра з велоцирапторами з фільму “Світ Юрського періоду” – 3.90/5 (рейтинг мурашок):
Пісні діснеївських принцес, наприклад, Ельзи з мультфільму «Холодне серце» – 3.90/5:
- Кліп на музику з «Голодних ігор» – 4.18/5;
- Саундтрек до «Ігор Престолів»;
- Кліп до треку Еда Ширана Give Me Love:
- Нарізки боїв із фільму «Роккі»;
- Битви Наруто з головними лиходіями;
- Бої супергероїв Marvel;
- Мотиваційні промови Лісу Брауну та інших політиків США.
Редакція GSMinfo дослідила таблицю вчених. У ній виявилося понад 1,5 тисячі одиниць контенту з вимірами кількості мурашок у глядачів по всьому світу. Автори роботи заявляють, що ця база даних допоможе зрозуміти, який тип контенту найчастіше викликає озноб. За ранніми дослідженнями відомо, що мурашки здатні позбавити людину депресії. У майбутньому вчені планують проводити терапію за допомогою музики та фільмів для контролю рівня стресу.
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