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Стів Джобс та динозаври викликають мурашки у людей: нове дослідження

Група дослідників вивчила відео на YouTube, переглянула всі фільми та переслухала всі пісні, щоб зрозуміти, який саме контент викликає у людей мурашки. У результаті вийшла величезна база даних.

27.03.2023
1 хвилина на прочитання
Динозавр Стів

Експерти зі США та Ізраїлю опублікували таблицю з відео та музики, яка найчастіше викликає мурашки. Усього проаналізовано сотні одиниць контенту, включаючи фільми, YouTube-ролики, пости на Reddit, популярні треки та виступи відомих особистостей.

Хоча ми знаємо, що мурашки викликаються стимуляцією областей мозку, пов’язаних з винагородою та емоціями, але ми поки що не розуміємо зв’язку між тілом, контентом та цим сильним відчуттям.
Абхінандан Джайн провідний автор дослідження

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Таблиця з контентом, що викликає мурашки, опублікована на сайті університету та доступна за посиланням. Ось найцікавіші приклади з бази даних:

Мотиваційна промова Стіва Джобса в Стенфорді – 2.5/5 (рейтинг мурашок):

Битва тиранозавра з велоцирапторами з фільму “Світ Юрського періоду” – 3.90/5 (рейтинг мурашок):

Пісні діснеївських принцес, наприклад, Ельзи з мультфільму «Холодне серце» – 3.90/5:

  • Кліп на музику з «Голодних ігор» – 4.18/5;
  • Саундтрек до «Ігор Престолів»;
  • Кліп до треку Еда Ширана Give Me Love: 
  • Нарізки боїв із фільму «Роккі»;
  • Битви Наруто з головними лиходіями;
  • Бої супергероїв Marvel;
  • Мотиваційні промови Лісу Брауну та інших політиків США.

Редакція GSMinfo дослідила таблицю вчених. У ній виявилося понад 1,5 тисячі одиниць контенту з вимірами кількості мурашок у глядачів по всьому світу. Автори роботи заявляють, що ця база даних допоможе зрозуміти, який тип контенту найчастіше викликає озноб. За ранніми дослідженнями відомо, що мурашки здатні позбавити людину депресії. У майбутньому вчені планують проводити терапію за допомогою музики та фільмів для контролю рівня стресу.


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27.03.2023
1 хвилина на прочитання
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