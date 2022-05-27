Представлений Samsung Galaxy M13 – бюджетний монстр автономності

Смартфон одержав 4 ГБ оперативної пам’яті. Місткість накопичувача можна вибрати. Виробником пропонується дві версії Galaxy M13 – з 64 ГБ або 128 ГБ флеш-пам’яті. Є слот для картки microSD, тому місце для зберігання фото і файлів можна буде розширити.





Samsung Galaxy M13 має великий акумулятор ємністю 5000 мА*год. Є підтримка не надто швидкої 15-ватної зарядки. Тильна камера потрійна, з головним сенсором на 50 Мп, надширококутним модулем на 5 Мп та датчиком глибини на 2 Мп. Фронтальна камера на 8 Мп.

Гаджет отримав 6,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2400 на 1080 пікселів). Як операційна система використовується Android 12 з ексклюзивним інтерфейсом One UI актуальної версії. Samsung Galaxy M13 отримав модуль NFC для безконтактних платежів, 3,5-мм джек для дротових навушників.

Ціна? Ще не називається. Але навряд чи дорожче за $200.