Paramount Pictures випустила фінальний трейлер сьомої частини «Крику» — Нів Кемпбелл повертається до ролі Сідні Прескотт

Кінокомпанія Paramount Pictures офіційно представила фінальний трейлер сьомої частини культової горор-франшизи «Крик». У новому фільмі головна героїня Сідні Прескотт знову зіткнеться з моторошним вбивцею в масці Примарного обличчя. Цього разу їй доведеться рятувати не лише власне життя, а й захищати свою доньку.

До культової ролі Сідні Прескотт повертається акторка Нів Кемпбелл, яка раніше пропустила шосту частину серії. Разом із нею на екрані з’явиться незмінна зірка франшизи Кортні Кокс. До акторського складу також приєдналися Маккенна Грейс, Анна Кемп та інші голлівудські актори.

Режисерське крісло сьомого «Крику» зайняв Кевін Вільямсон — безпосередній творець франшизи та автор сценаріїв до першої, другої і четвертої частин. За нову історію відповідає Гай Бусік, який раніше працював над сюжетом п’ятого та шостого фільмів серії.

Цікаво, що напередодні виходу стрічки навколо проєкту розгорілася юридична суперечка щодо авторських прав на знамениту маску Примарного обличчя. Попри ці труднощі, прем’єра нового горору відбудеться за розкладом — стрічка вийде в прокат вже 27 лютого 2026 року.