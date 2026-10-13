Смартфон на базе Android, Linux и Windows 11 задерживается. NexPhone выйдет только в марте 2027 года

Смартфон NexPhone, представленный в январе, привлек внимание благодаря официальной поддержке сразу трёх операционных систем: Android, Linux и Windows 11. Однако путь к выпуску такого устройства оказался сложнее, чем планировали разработчики.

Изначально поставки планировалось начать в ноябре 2026 года, а теперь первые покупатели получат смартфоны только в марте 2027-го. Причиной стали проблемы с антеннами. Команде пришлось изменить конструкцию устройства, переработать плату и изготовить новые прототипы. Заодно решили улучшить качество сборки, что также повлияло на сроки.

Что изменилось в программах

Вместо Android 16 смартфон теперь работает на Android 17. В настольном режиме, при котором телефон подключается к монитору, появилась возможность размещать файлы и папки прямо на рабочем столе, а также корзина и двухпанельный файловый менеджер, в котором одновременно видны исходная и целевая папки.

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Работа над другими системами продолжается. Команда разрабатывает драйверы для Windows и совершенствует запуск Debian Linux в среде Android. Разработчики не уточняют, когда эти работы будут завершены, поэтому на начальном этапе полноценная поддержка всех трёх систем не гарантируется.

Цена может вырасти

Пришлось пересмотреть и стоимость. Из-за подорожания памяти окончательная розничная цена NexPhone, скорее всего, будет выше нынешней цены предзаказа — 599 долларов, то есть около 26 900 гривен по курсу НБУ. Точную сумму объявят после уточнения производственных затрат. Тем, кто уже оформил предзаказ, обещают сохранить прежнюю цену.

Подорожание памяти ударило уже не только по крупным брендам, но и по небольшим проектам, которым сложнее договариваться с поставщиками. О поставках NexPhone в Украину разработчики отдельно не сообщали.