Фильм загрузится быстрее, чем вы успеете заварить кофе. Что показали испытания 6G в Катаре

На выставке MWC26 Doha в Катаре инженеры продемонстрировали, на что способны технологии для будущих сетей 6G. В ходе испытаний скорость загрузки достигла 12,23 Гбит/с, что примерно равно 1,53 ГБ в секунду. Если бы такой результат удалось поддерживать постоянно, файл размером 10 ГБ загрузился бы всего за 6,5 секунды.

Как это удалось

Чтобы достичь такой скорости, инженеры объединили шесть несущих частот с общей полосой 600 МГц. Из них 400 МГц выделили специально для испытаний в верхнем диапазоне 6 ГГц, а еще 200 МГц взяли из диапазона 3,5 ГГц, который уже используют коммерческие сети 5G. Чем шире доступная полоса частот, тем больше данных можно передать. Дополнительное увеличение скорости обеспечила антенная система Massive MIMO 256T256R с 256 передающими и 256 принимающими каналами.

Пока что это всего лишь эксперимент. В реальных условиях скорость будет зависеть от качества сигнала, нагрузки на сеть, возможностей смартфона и сервера, с которого загружается файл.

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Когда стоит ожидать появления 6G

Первые устройства с поддержкой 6G могут появиться в 2028 году, но сначала их будут использовать только для испытаний. Появление коммерческих сетей ожидается в 2029–2030 годах. Китай рассчитывает начать внедрение примерно в 2030 году, а к 2035 году сделать технологию массовой. Перед этим необходимо утвердить стандарты связи, выпустить совместимые смартфоны и построить новые сети.

Для украинцев эти цифры пока звучат как из другого мира. Коммерческое внедрение 5G в Украине только начинает набирать обороты. Первый реальный запуск состоялся 12 января 2026 года во Львове на частотах 3,5 ГГц, затем последовали Бородянка, Харьков и пилотный проект в Киеве, а покрытие пока ограничено наиболее густонаселёнными районами. Операторы демонстрировали пиковые скорости от 1 до 2,4 Гбит/с, а средние значения, по их данным, составляют примерно 600–800 Мбит/с. Это в разы меньше катарского рекорда, причём до массового внедрения 6G в Украине ещё далеко. Сначала стране нужно завершить развёртывание 5G и закрыть сети 3G для освобождения частот. Впрочем, чем быстрее появятся новейшие сети, тем больше возможностей получат бизнес и пользователи.