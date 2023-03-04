Hardnews

Королі лютого: найпотужніші смартфони за версією AnTuTu

04.03.2023
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Бенчмарк AnTuTu опублікував акутальний рейтинг продуктивності смартфонів за лютий 2023 року. Топ складається з десяти пристроїв, багато з яких побудовані на базі нового чіпа Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2 . Єдиним апаратом на платформі MediaTek став vivo X90 Pro, під капотом якого стоїть Dimensity 9200 . Він розташувався на десятій позиції.

ТОП-10 найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu

  1. OnePlus 11 – 1 327 151 бал
  2. Nubia Red Magic 8 Pro+ – 1 297 657 балів
  3. Redmi K60 Pro – 1 293 056 балів
  4. iQOO 11 Pro – 1 288 733 бали
  5. vivo X90 Pro+ – 1 285 889 балів
  6. iQOO 11 – 1 279 377 балів
  7. Xiaomi 13 – 1 275 735 балів
  8. Xiaomi 13 Pro – 1 273 960 балів
  9. Samsung Galaxy S23 Ultra – 1 242 453 бали
  10. vivo X90 Pro – 1 191 731 бал

З цікавих нюансів відзначимо, що Galaxy S23 Ultra зайняв лише 9 місце. Це дивно, оскільки корейці використовували розігнану версію чіпа Snapdragon 8 Gen 2 зі збільшеними частотами CPU і GPU. За даними інсайдерів, інші виробники отримають її тільки в другій половині року під назвою 8 Plus Gen 2. Але тут, мабуть, далася взнаки недостатня оптимізація або система охолодження нового флагмана.

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04.03.2023
1 хвилина на прочитання
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