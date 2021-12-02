Розкритий надпотужний флагман з 18 ГБ оперативної пам’яті та 165 Гц дисплеєм

Пройшло не так багато часу після анонсу новітнього флагманського чіпа Snapdragon 8 Gen 1 від Qualcomm, як виробники смартфонів навперебій почали заявляти про те, що вони вже готують власні апарати на його основі.





Винятком не стала і ZTE, яка офіційно оголосила про роботу над новими смартфонами брендів ZTE, Nubia та Red Magic зі Snapdragon 8 Gen 1 в основі. При цьому, судячи з бази даних регулятора 3С, незабаром вийде перший із них – ігровий смартфон Red Magic 7.

Судячи з наявних даних, пристрій отримає підтримку 165 Вт заряджання, Bluetooth 5.2 та мобільних мереж 5G. При цьому телефону також приписують найкращий OLED-екран на ринку з частотою 165 Гц.

Доповнити все це мають 16 ГБ оперативної пам’яті, які зможуть збільшуватись до 18 ГБ за допомогою спеціальної програмної можливості.

На даний момент немає точних термінів анонсу і релізу Red Magic 7. Але, судячи з появи смартфона в базі даних регуляторів, це має статися вже зовсім скоро.