Apple назвала популярний айфон застарілим

У загальнодоступному списку застарілих і вінтажних продуктів Apple з’явилися нові назви. Йдеться про колись популярні iPhone 6 Plus і iPad mini четвертого покоління, пише MacRumors.

Статус “застарілий гаджет” означає, що магазини Apple Store і авторизовані постачальники послуг Apple більше не ремонтуватимуть пристрій і не замінюватимуть у ньому деталі. Apple заявляє, що вважає продукт застарілим, якщо минуло сім років відтоді, як компанія востаннє поставляла нові екземпляри на продаж.

Apple випустила iPhone 6 і iPhone 6 Plus у вересні 2014 року, їхні ключові особливості включають екрани більшого розміру, ніж у попередніх моделей, і підтримку Apple Pay. “Яблучний” бренд припинив випуск iPhone 6 Plus у вересні 2016 року, але iPhone 6 залишався доступним у реселерів у деяких країнах ще кілька років, тому він ще не вважається застарілим.

Що стосується програмного забезпечення, у 2019 році iOS 13 припинила підтримку iPhone 6 і iPhone 6 Plus.

iPad mini 4джерело: Apple

iPad mini четвертого покоління тепер вважається вінтажним, а це означає, що минуло понад п’ять років відтоді, як компанія припинила постачати нові пристрої для продажу. Магазини Apple та авторизовані постачальники послуг бренду продовжать ремонтувати вінтажну продукцію ще протягом двох років за умови наявності запчастин.

Apple також додала iPhone 8 і iPhone 8 Plus до свого списку вінтажних продуктів, але йдеться лише про моделі в кольорі (PRODUCT)RED.