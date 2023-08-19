У мережу потрапили фотографії нового флагмана Xiaomi

Осінній флагман Xiaomi 13T Pro отримає дизайн у стилі основної серії Xiaomi 13 і вийде у двох кольорах (блакитному та чорному). Це випливає із перших якісних рендерів пристрою, опублікованих виданням MySmartPrice.

За зображеннями також можна зрозуміти, що задня кришка блакитної версії буде виконана із синтетичної шкіри. Чорний смартфон отримає панель з матовою поверхнею. Рамки пристрою плоскі, екран має “про”-подібний виріз під 20-мегапіксельну фронтальну камеру. Задній фотомодуль має три об’єктиви, розділені горизонтальною лінією в дусі Xiaomi 13.

Смартфон отримає 6,67-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, новий восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 9200 Plus, а також до 16 ГБ оперативної пам’яті і до 512 ГБ.

У ролі основної камери виступить сенсор Sony IMX707 з роздільною здатністю 50 МП. Його доповнять телеоб’єктив для зуму на 50 МП та надширококутна камера з роздільною здатністю 13 МП.

Очікується, що у Європі Xiaomi 13T Pro дебютує 1 вересня 2023 року. Ціна пристрою не розкривається. Відомо, що в Китаї ця модель буде представлена ​​за назвою Redmi K60 Ultra.