На деяких смартфонах Xiaomi виявили проблеми з екраном (список)

Повідомляється , що деякі з нових смартфонів Xiaomi страждають від проблем із сенсорною чутливістю. Причина поки не ясна. Крім того, проблема не обмежується пристроями однієї серії. Список «проблемних» смартфонів досить великий і включає в себе популярні моделі:





Xiaomi Mi 11 ;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Lite ;

Xiaomi Mi 10T Pro ;

Redmi Note 10 Pro ;

Redmi Note 9S .

Проблеми з сенсорним відгуком були помічені недавно на пристроях з власною операційною системою Xiaomi на борту – MIUI. Є припущення, що корінь зла криється в ній.

Деякі користувачі намагалися відновити заводські настройки смартфона, але це також не усунуло проблему. Перезавантаження пристрою, схоже, тимчасово вирішує її, але досить швидко проблема виникає знову.

Xiaomi підтвердила, що бренду відомо про проблеми з сенсорним екраном на деяких пристроях. Компанія також додала, що скоро буде випущено оновлення з виправленням для різних смартфонів.

В даний час немає ніяких вказівок на те, наскільки широко поширена проблема, оскільки в мережі було дуже мало згадок про проблеми із сенсорною чутливістю. Тим не менш, компанія визнала існування недоліків і пообіцяла вирішити їх найближчим часом.