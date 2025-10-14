vivo X300 та X300 Pro вже на шляху до Європи

Час очікування добіг кінця — компанія vivo офіційно представила в Китаї нову серію смартфонів vivo X300, до якої увійшли дві моделі: vivo X300 та vivo X300 Pro. На щастя, цього разу користувачам у Європі, зокрема й у Польщі, не доведеться довго чекати — пристрої з’являться на місцевому ринку вже зовсім скоро.

Потужність і фотофлагманські амбіції vivo X300 Pro

Модель vivo X300 Pro — це смартфон без компромісів. Під капотом працює MediaTek Dimensity 9500, якому допомагає до 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ сховища. За обробку зображень відповідає власний процесор vivo V3+, розроблений спеціально для фото- та відеоможливостей.

Екран — 6,78-дюймовий OLED LTPO із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1260×2800 пікселів. Дисплей підтримує HDR10+, Dolby Vision і має подвійні стереодинаміки. Корпус при цьому досить тонкий — лише 7,99 мм, вага становить 226 г.

Найбільше враження справляє система камер, створена у співпраці з легендарною компанією Zeiss.

Основний сенсор — Sony LYT-828 (50 МП, 1/1.28”, гімбальна стабілізація).

(50 МП, 1/1.28”, гімбальна стабілізація). Ультраширококутна камера — Samsung JN1 , також на 50 МП .

, також на . Телефотооб’єктив — 200 МП Samsung HPB (1/1.4”), що дозволяє отримувати виняткову деталізацію навіть при сильному наближенні.

Автономність забезпечує акумулятор на 6510 мА·год, який підтримує 90 Вт дротову і 40 Вт бездротову зарядку.

Компактність і стиль у vivo X300

Молодша модель vivo X300 отримала ті ж потужні характеристики, але у компактнішому корпусі. Смартфон має 6,31-дюймовий дисплей 8T LTPO із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1216×2640 пікселів.

Працює він на тому ж чипі Dimensity 9500, має до 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ внутрішньої. Ємність акумулятора становить 6040 мА·год з аналогічною підтримкою заряджання 90 Вт / 40 Вт.

Основна камера в цьому випадку базується на 200 МП сенсорі Samsung HPB, доповнена 50 МП перископом Sony LYT-602 APO і 50 МП ультрашириком. Фронтальна камера використовує той самий сенсор, що й ультраширококутна, забезпечуючи природні кольори та чіткість навіть у складних умовах освітлення.

Програмне забезпечення і вихід у Європі

Обидва смартфони працюють на OriginOS 6, побудованій на базі Android 16, з безліччю інтелектуальних функцій і покращеною оптимізацією енергії.

Офіційний старт продажів у Китаї вже відбувся, а європейська прем’єра, за попередніми даними, запланована на найближчі тижні.