Китай різко скорочує експорт технологій до Росії

Китай, щоб уникнути порушення торгових обмежень Заходу, різко скоротив експорт технологій до Росії, заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо. Її слова цитує The Washington Post.





Зазначається, що постачання китайських ноутбуків до Росії в березні впало на 40%, експорт смартфонів знизився на дві третини (тобто більше ніж на 66%), постачання обладнання для телекомунікаційних мереж — на 98%. Про це розповіла Міністр, посилаючись на останні дані про торгівлю Китаю.

Технологічний експорт до Росії, за її даними, скоротили і інші країни. Постачання із США у категоріях, що підпадають під експортний контроль, скоротилися на 86%, експорт Південної Кореї до Росії впав на 62%, Фінляндії – на 60%, заявила глава Мінторгу США.

WP пише, що експортні обмеження, введені проти Росії, повинні дотримуватися компанії, які використовують американське виробниче обладнання або програмне забезпечення. Санкції забороняють постачання комп’ютерних чіпів, телекомунікаційного обладнання, лазерів, авіоніки та морських технологій. Хоча обмеження не поширюються на споживчу електроніку, деякі компанії повністю припинили постачання Росію технологічних продуктів, пояснили юристи, опитані газетою.

Про те, що великі китайські компанії почали згортати роботу з Росією через санкції, на початку травня розповідали джерела The Wall Street Journal . За їх словами, постачання скоротили, зокрема, Lenovo і Xiaomi.