Незабаром вийде найстрашніший Android-смартфон

Сьогодні багато виробників смартфонів роблять ставку на круті камери. Об’єктиви все більше роздмухуються в розмірах, а в гонитві за фотоможливостями легко забути про такий важливий чинник, як дизайн. І компанія Tecno, схоже, зайшла надто далеко, створивши об’єктивно один із найдивніших смартфонів, які тільки є на ринку.

Новий Tecno Phantom X2 позиціонується як смартфон із найбільшим модулем камери серед усіх подібних гаджетів. І, дивлячись на гігантську блямбу у верхній частині корпусу, це легко повірити. Тільки виглядають ці модулі настільки безглуздо, що мимоволі замислюєшся, а чи не пішла на камеру вся зарплата дизайнера.

Багато користувачів навіть припустили, що це не фото реального смартфона, а чийсь швидкий виріб у фотошопі, тим більше, знімок з мережі якістю не відрізняється. Проте гаджет з таким самим дизайном вже світився в базі американської «Федеральної комісії з зв’язку» (FCC), а значить це може тільки одне — смартфон з таким дизайном існує насправді. З нетерпінням чекаємо на презентацію цього флагмана, побачити його детальніше буде цікаво.

До речі, покращена версія Tecno Phantom X2 Pro виглядатиме не менш дивно. Ось перший злитий кадр із її дизайном: