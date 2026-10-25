HMD готує незвичайний смартфон із камерою 108 Мп: його можливості можна буде розширювати

Компанія HMD готує оновлену версію модульного смартфона Fusion для європейського ринку. Новинка отримає потужніший процесор і покращений дисплей із частотою 120 Гц.

За інформацією інсайдера smashx_60, виробник планує суттєво модернізувати характеристики смартфона, представленого ще у вересні 2024 року. При цьому головна особливість Fusion — можливість підключення змінних аксесуарів — залишиться без змін.

Що зміниться в оновленому HMD Fusion

Найважливішим оновленням стане процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, який замінить значно скромніший Snapdragon 4 Gen 2. Смартфон запропонують із 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Також передбачена можливість віртуального розширення оперативної пам’яті.

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Помітні покращення торкнуться й дисплея. Замість 6,56-дюймової IPS-панелі з роздільною здатністю HD+ і частотою 90 Гц новинка отримає екран аналогічної діагоналі, але вже з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц.

Камери залишаться практично без змін. На задній панелі розмістять основний 108-мегапіксельний сенсор із заявленою оптичною стабілізацією та додатковий модуль на 2 Мп. Для селфі передбачена фронтальна камера на 50 Мп.

Ємність акумулятора становитиме 5000 мАг, а потужність дротового заряджання — 33 Вт. Інсайдер також повідомляє про чотирирічну програму програмної підтримки, хоча її конкретні умови поки невідомі.

Головна особливість смартфона залишиться

Оригінальний HMD Fusion привернув увагу незвичайною модульною конструкцією. На задній панелі пристрою розташовані спеціальні контакти Smart Pin, до яких підключаються фірмові аксесуари Smart Outfits.

Завдяки цьому власник може розширювати можливості смартфона без заміни самого пристрою. Наприклад, спеціальні аксесуари додають бездротове заряджання, посилений захист корпусу або кільцеве підсвічування для фотографування та відеозйомки.

HMD навіть випустила відкритий комплект інструментів для розробників, який дозволяє створювати власні модулі та друкувати корпуси на 3D-принтері. Очікується, що оновлений Fusion збереже сумісність із концепцією таких аксесуарів.

Якщо оприлюднені характеристики підтвердяться, новинка усуне два головні недоліки попередника — відносно слабкий процесор та дисплей із невисокою роздільною здатністю. Водночас офіційної дати презентації, вартості та переліку європейських країн, де продаватиметься смартфон, поки немає.